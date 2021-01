EzCal est un concept d'une app capable de calibrer son téléviseur

La start-up C-Lab était donc présente à l'édition 2021 du salon CES pour présente un concept plutôt prometteur : prenant la forme d'une application, le petit Poucet de Samsung veut permettre de calibrer un téléviseur simplement avec un smartphone. Pour le moment, cette dernière ne fonctionnerait que sur les Galaxy et sur les iPhone, notamment due à la calibration exigeante des besoins autour du capteur photo. Au menu, trois modes de calibration : le calibrage rapide, avec une précision à hauteur de 70% grâce à la balance des blancs, le mode normal, qui atteindrait une précision de 90 % et le troisième qui prendrait 15 minutes à s'effectuer avec une précision parfaite. Réservé aux téléviseurs Samsung, nous ne savons pas encore si ce projet verra le jour pour tout le monde.

Bien que le salon annuel CES est très attendu par les aficionados de nouvelles technologies, certaines entreprises se démarquent en venant avec un produit différent de ce qu'on pourrait s'attendre. C'est le cas de la start-up C-Lab de Samsung, présente a l'édition 2021, et qui a fait la démonstration d'une application concept du nom de EzCal. Son but ? Permettre à tout le monde de calibrer son téléviseur à l'aide de son smartphone grâce au capteur photo de ce dernier.

