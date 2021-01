iPhone 12 : en un seul trimestre, Apple double sa part de marché en Chine

Il y a 24 min

Julien Russo

Réagir

Les derniers résultats financiers d'Apple ont choqué les analystes, les investisseurs et même les consommateurs. La firme de Cupertino a annoncé un chiffre d'affaires de 111,4 milliards de dollars généré en seulement un trimestre, un record historique ! Tous les indicateurs sont au vert et l'entreprise arrive à réaliser des performances partout dans le monde grâce aux derniers iPhone 12.

Publicité

Énorme succès en Chine

Si Apple observe de près ses ventes aux États-Unis et en Europe, il y a un pays qui attire particulièrement l'attention : la Chine. Apple sait que si l'un de ses produits rencontre un succès, c'est le jackpot assuré !

Comparés à de nombreux pays, les Chinois ont la réputation d'être très proches des nouvelles technologies et n'hésitent pas à investir dans les dernières générations de smartphones quitte à y mettre le prix. En général, quand Apple arrive à briller en Chine, le chiffre d'affaires est toujours dans le vert.



D'après un rapport du cabinet Canalys, la part de marché de l'iPhone a doublé quand on compare le mois de juillet avec le mois de décembre 2020.

La PDM est passée de 7% à 17%, Apple s'attendait à une belle augmentation, mais probablement pas autant. Visiblement les arguments des iPhone 12 ont permis de générer de nombreuses ventes, on imagine que c'est essentiellement grâce à l'intégration du modem 5G.

Si Apple reste encore derrière Huawei, Oppo et Vivo, la firme de Cupertino se réserve le luxe de dépasser Xiaomi. Un coup dur pour le fabricant qui se fait battre par une entreprise étrangère... dans son propre pays !

Le rapport explique qu'Apple a enregistré sa meilleure performance lors du dernier trimestre de 2020 avec 15,3 millions d'iPhone expédiés (tous modèles confondus)

Amber Liu qui est l'analyste à l'origine de ce rapport explique :

Apple a connu une excellente année en Chine, où les expéditions toute l'année sont finalement revenues au niveau de 2018, piloté par les modèles iPhone 11 et iPhone 12. Apple a enregistré ses expéditions trimestrielles les plus élevées en Chine depuis le quatrième trimestre de 2015, date du lancement de l'iPhone 6S. Le lancement par Apple de la série iPhone 12 en Chine coïncide avec la lutte de Huawei, son seul rival dans le segment haut de gamme, dont la série phare Mate a expédié moins de 4 millions d'unités au quatrième trimestre. Cependant, Apple n'a pas assoupli ses promotions sur le marché de l'iPhone 12. Les promotions en ligne agressives parmi les acteurs du commerce électronique, combinées à des plans d'échange largement disponibles et à des versements sans intérêt avec les grandes banques, ont conduit Apple à ses performances exceptionnelles.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, celui qui mène la danse est Huawei (les statistiques incluent également la marque Honor), à cause des difficultés avec l'utilisation d'Android et des applications développées par Google, les consommateurs ont "boycotté" la marque. Cela a provoqué une incroyable chute de la part de marché, celle-ci est passée de 38% à 22% en seulement 1 an. Cette mauvaise tendance se ressent également dans le nombre d'expéditions de smartphones, au dernier trimestre de 2019 Huawei et Honor ont expédié 33,3 millions de smartphones en Chine, quant au dernier trimestre de l'année dernière, seulement 18,8 millions ont été expédiés.

Publicité

Qu'est-ce que ça donne à l'année ?

Quand on regarde les performances au T4 2020, Apple affiche l'une des meilleures croissances, cependant quand on compare les ventes de 2019 et 2020, Apple reste dans les bons candidats, mais sans plus.

Le géant californien est passé d'une part de marché de 8% à 10%, cela représente une évolution de 4,3 millions d'iPhone supplémentaires sur l'année 2020. Du côté de Huawei, la part de marché a diminué de seulement 1%, mais cela représente une baisse de 18,7 millions dans les expéditions de ses smartphones.

Sur l'année, la perte de vitesse est aussi constatée chez Oppo et Vivo. Xiaomi est le seul à connaitre une petite croissance comme Apple !

Et pour 2021 ?

Le rapport d'analyse prévoit que Honor va devenir un acteur encore plus important en 2021. La Chine adore les smartphones chinois et Honor sait parfaitement comment répondre à cette forte demande. L'analyste Peng a déclaré :

Honor est également un acteur que nous ne devrions pas ignorer en Chine en 2021, car le fournisseur a hérité de la plupart des forces de Huawei et vise à convaincre maintenant ses clients. À mesure que Huawei recule, les consommateurs et les canaux locaux sont exposés à plus de choix, tandis que les marques plus récentes ou plus petites ont plus de chances de se démarquer. Le marché sera prêt à embrasser une longue période de bouleversement au cours de l'année à venir.

Maintenant qu'Apple propose des iPhone compatibles 5G en Chine, l'année 2021 va être synonyme de concurrence acharnée dans les ventes de smartphones. Il sera intéressant d'observer de près l'évolution de la part de marché d'Apple dans les prochains trimestres.