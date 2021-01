Motorola dévoile à son tour sa vraie recharge sans fil

Il y a 53 min

Alexandre Godard

1

Le 29 janvier 2021 devrait faire date, car c'est le jour où nous avons découvert pour la première fois une vidéo montrant un objet capable de délivrer la recharge sans fil à distance. Après Xiaomi, c'est au tour de Motorola de nous montrer sa prouesse technique, bien différente de celle proposée par la firme chinoise.

Publicité

Motorola présente sa recharge sans fil à distance

On vous en parlait ce midi, Xiaomi vient de dévoiler son système de recharge vraiment sans fil. Visiblement ce ne sont pas les seuls car Motorola emboîte le pas et présente la sienne quelques heures après à travers une vidéo non officielle. Le nom de la technologie serait visiblement "Motorola One Hyper" et permettrait de recharger un smartphone jusqu'à un mètre de distance sans obstacle.



Nous savons déjà qu'il sera possible de recharger jusqu'à sept téléphones en même temps même si contrairement à Xiaomi, Motorola n'a pas donné la puissance que le chargeur pourra envoyer vers un smartphone. Voilà qui clôture une journée chargée en termes de recharge sans fil.

Si l'on veut rapidement jouer au jeu des comparaisons avec le peu d'informations que nous avons actuellement, Xiaomi propose un objet plutôt encombrant (taille d'une table de chevet) mais qui peut recharger des smartphones jusqu'à 5W et plusieurs mètres de distance même avec des obstacles.



Celui de Motorola paraît tout de suite moins encombrant mais aucunes caractéristiques sur la puissance envoyée aux smartphones n'ont encore été précisés par la marque. On note également son incapacité à dépasser un mètre et des obstacles là où Xiaomi y arrive.



Si ce n'était qu'une idée parmi tant d'autres il y a encore quelques mois, il semblerait que ce début d'année 2021 annonce que la recharge vraiment sans fil prenne de la place dans notre quotidien d'ici quelques années. En réalité on aimerait juste avoir une batterie qui tient des jours mais visiblement c'est plus difficile qui n'y paraît. Rappelons qu’Apple a déjà publié des brevets sur ces technologies.