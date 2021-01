Pourquoi Google reste le moteur de recherche par défaut d'Apple ?

À l'heure actuelle, Google est le moteur de recherche le plus populaire. Nous prenons en charge Google, mais nous avons également une prise en charge intégrée de DuckDuckGo, et nous avons récemment déployé une prise en charge pour Ecosia.

Ce sont nos confrères de 9To5Mac qui relayent les propos, plutôt évasifs, sur le pourquoi du comment Apple fait le choix de se servir de Google en moteur de recherche par défaut. Horvath a esquivé la question et a mentionné que les utilisateurs pouvaient définir d'autres moteurs de recherche tels que DuckDuckGo ou encore Bing.

Si vous suivez notre blog fréquemment, vous n'êtes pas sans avoir qu'Apple, et plusieurs de ses grandes figures participent actuellement à une conférence européenne sur la protection des données. Hier par exemple, nous avons eu le droit à un discours d'ouverture de Tim Cook lui-même dans lequel il a longuement exprimé sa vision sur le sujet, mais a également mis le doigt sur les entreprises qui trompaient ses utilisateurs sur l'exploitation des données (coucou Facebook). Aujourd'hui, c'est Jane Horvath, directrice principale de la confidentialité mondiale d'Apple, qui a eu le droit à la parole et répondu aux questions. L'une d'entre elles concernait la présence de Google en tant que moteur de recherche par défaut.

