Xiaomi présente la vraie charge sans fil

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

7

La technologie avance à vitesse grand V et ce n'est pas le dernier produit de Xiaomi qui nous fera dire le contraire. À l'heure où la technologie de recharge sans fil sur socle ou via MagSafe tente de se démocratiser au plus grand nombre, voilà que Xiaomi dévoile un chargeur réellement sans fil. Une prouesse technique qui laisse bouche bée. Explications.

Publicité

La vraie charge sans fil débarque chez Xiaomi

Xiaomi n'a cessé de grandir ces dernières années à tel point qu'il est aujourd'hui le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde. Cette marque chinoise est d'ailleurs bien implantée sur le territoire français puisqu'elle possède plusieurs boutiques physiques. Xiaomi est également une très grosse société qui ne cesse de travailler sur la recherche et le développement de futurs produits qui pourraient révolutionner notre usage au quotidien.



C'est pour cela qu'en ce début 2021, pas plus tard qu'aujourd'hui, Xiaomi nous dévoile le "Mi Air Charge". Retenez bien ce nom car c'est le tout premier chargeur vraiment sans fil. Non vous ne rêvez pas, ce bloc qui peut se poser n'importe où dans votre maison dégage une puissance de 5W jusqu'à plusieurs mètres afin de recharger un ou plusieurs smartphones à tout moment.

Pour la partie technique, la marque annonce avoir développée elle-même une pile de charge équipée de cinq antennes d'interférences qui permettent de détecter à tout moment l'emplacement du smartphone. À l'intérieur, on retrouve pas moins de 144 antennes à ondes millimétriques qui envoient la puissance de charge.



Le géant chinois en a profité pour expliquer que dans un avenir proche, cela pourra fonctionner avec tout autres types d'objets connectés (tablette, montre...)



Pour ce qui est de la disponibilité, il va falloir patienter car même si le produit semble déjà opérationnel, celui-ci ne sera pas vendu au grand public avant minimum 2022. De plus, s'il ne fait aucuns doutes que cela sera facilement commercialisé en Chine, sur d'autres territoires comme le nôtre par exemple, il faudra voir si les autorités ne compliquent pas la vente de ce genre de produits qui pourrait être jugé néfaste pour l'humain du fait que cela envoie énormément d'ondes autour de nous. La 5G fait déjà énormément de remu ménage ces derniers temps.



Visionnez la vidéo ci-dessous, ça vaut le détour.