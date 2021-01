Soundcore Liberty Air 2 Pro : test complet des écouteurs d'Anker

Prenez les Liberty Air 2 et les Liberty 2 Pro, mélangez les deux noms et vous obtenez "Liberty Air 2 Pro". Voici le nom des derniers nouveaux écouteurs de la marque Anker ! Ces écouteurs Bluetooth intra-auriculaires à réduction de bruit active (ANC) ont tout pour plaire avec leur fiche technique, voyons ensemble ce que cela donne réellement après un test d'une semaine.

Notre avis sur les écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro

Présentation et déballage du produit

Voici les fameux Liberty Air 2 Pro, annoncés par Anker le 13 janvier 2021. Des écouteurs intra-auriculaire à réduction de bruit active couplés à l'application Soundcore pour que le tout fonctionne d'une manière fluide au quotidien.



Commençons par le commencement, la boîte. Même si c'est loin d'être le point crucial de notre sujet, le packaging reste toujours important lors de la réception d'un produit premium, ne serait-ce que pour le plaisir du déballage. La taille de la boîte ainsi que son écriture en vernis sélectif donne l'agréable sensation d'avoir reçu un produit haut de gamme. L'ouverture aimantée qui s'effectue sur le côté rajoute également un petit plus.

Une fois déballé, on se retrouve face à un design soigné (encore une fois) sur l'intérieur de la boîte qui montre les écouteurs en gros plan ainsi qu'un récapitulatif des principales caractéristiques. Sur la droite, les fameux écouteurs présentés au-dessus du boîtier de recharge. Une fois les écouteurs sortis de la boîte, on retrouve juste en-dessous le câble d'alimentation ainsi qu'une multitude de choix en ce qui concerne les embouts que vous allez placer dans vos oreilles. Comme vous pouvez le constater, vous risquez de trouver votre bonheur étant donné le choix plus que complet proposé au client.

L'utilisation au quotidien

Place maintenant à l'utilisation concrète des Liberty Air 2 Pro. Une fois les embouts adaptés choisis, les écouteurs tiennent à merveille dans l'oreille, aucune sensation de glissement même lors d'une session de sport. Son boîtier qui n'est pas le plus petit du marché certes mais qui reste tout de même très compact, donne une sensation agréable lorsqu'on le tient en main. Son ouverture à l'aide d'un simple glissement vers le haut avec le pouce est plutôt pratique et l'aimant à l'emplacement du rangement des écouteurs fait qu'il est très facile de les enlever ou de les reposer dans la boîte. La charge sans fil est également présente, ce qui rajoute un point positif au produit. Les trois petites diodes à l'avant du boîtier permettent de connaître le niveau de batterie de celui-ci.

Au quotidien, un pur plaisir lorsque l'on écoute de la musique, des podcasts... Les voix sont nettes, les aigus sont justes et les basses pas trop étouffantes. Il existe trois modes d'écoutes sur lesquels nous allons nous attarder mais nous pouvons le dire sans trop de suspense, le mode "réduction de bruit" offre le meilleur rendu, surtout pour ceux qui aiment un style de musique où les basses sont plus percutantes. Il est également ultra-efficace lorsque vous écoutez de la musique en extérieur à côté d'une route, en switchant de "normal" à "réduction de bruit", vous constatez le travail fait par Anker dans ce domaine. Il est tout de même important de de rappeler que cela peut être dangereux d'utiliser ce mode en marchant dans la rue. Quoi qu'il arrive, que vous soyez dans un café (même si en ce moment c'est compliqué), dans le train, dans un parc... les écouteurs d'Anker savent s'adapter et proposer la réduction de bruit adéquate.



De son côté, le "mode transparence" offre deux alternatives supplémentaires qui fonctionnent plus que bien. Le "mode vocal" qui selon la description, amplifie les voix autour de vous tout en supprimant les bruits parasites est soigné. Quant au mode complètement transparent qui, selon son objectif, permet de marcher dans la rue comme si vous ne portez pas les écouteurs dans les oreilles, il répond parfaitement à sa fonction même si le fait que ce soit des intra-auriculaire vous donnera toujours cette sensation de moins entendre les bruits autour de vous.



Pour finir, le "mode normal" est bien évidemment présent pour ceux qui souhaitent écouter de la musique sans trop se prendre la tête. À noter qu'un widget est également présent pour passer rapidement d'un mode à l'autre sans avoir besoin de passer par l'application.

Les écouteurs possèdent également les commandes au toucher. Lors d'un appui court ou maintenu 2 secondes sur l'un ou l'autre, vous pouvez customiser la commande demandée parmi plusieurs choix comme l'augmentation/diminution du volume, piste suivante/précédente, lecture/pause, changement de mode d'écoute ou encore l'activation de Siri qui est compatible avec la voix comme sur les AirPods. Décrocher et raccrocher lors d'un appel est également faisable comme sur la plupart des écouteurs sans-fil. En revanche, contrairement à d'autres parfois limités sur ce point, la qualité lors des appels est très bonne et votre voix comme celle de votre interlocuteur est nette.

Récapitulatif des caractéristiques principales

3 modes différents (réduction de bruit/transparence/normal)

Autonomie de 26h et 6h sur une seule recharge

Compatible avec Siri

Charge sans fil

Commandes rapides (appui court ou long)

L'application SoundCore

Parlons maintenant du point qui fait que la partie réglages devient très simple au quotidien, l'application Soundcore. Grâce à l'application, vous avez accès à tout ce qui concerne vos écouteurs. Une fois l'application lancée et les écouteurs connectés en Bluetooth à votre iPhone (ou bien Android), la page d'accueil vous propose de choisir le produit que vous souhaitez relier. Une fois tout ceci terminé, place à l'action.



L'application est présentée en trois parties. La page centrale vous donne accès au fameux trois modes évoqués plus haut. Vous pouvez passer d'un claquement de doigt entre le monde normal, le mode transparence et le monde réduction de bruit.​

Le mode normal , comme son nom l'indique ne possède pas de caractéristiques particulières, il est justement présent pour ceux qui souhaitent écouter de la musique de manière classique.

, comme son nom l'indique ne possède pas de caractéristiques particulières, il est justement présent pour ceux qui souhaitent écouter de la musique de manière classique. Le mode transparence lui, apporte deux options. La première nommée "complètement transparent" permet de percevoir tous les bruits autour de vous. Le deuxième qui s'intitule "mode vocal" va permettre d'augmenter le volume des voix autour de vous tout en diminuant les autres bruits.

lui, apporte deux options. La première nommée permet de percevoir tous les bruits autour de vous. Le deuxième qui s'intitule va permettre d'augmenter le volume des voix autour de vous tout en diminuant les autres bruits. Le mode réduction de bruit propose quatre options. La première porte le nom de "transport" et permet de réduire au maximum tous les bruits autour de vous afin que vous soyez dans votre bulle. La deuxième "intérieure", élimine les voix et bruits de fréquence moyenne comme dans un café par exemple. La troisième "extérieur" est destinée pour vos balades dans des parcs... Enfin, la dernière option "personnalisé", vous l'aurez compris, vous permet si vous n'avez pas trouver votre bonheur dans les autres options de personnalisé, régler vous-même votre réduction de bruit.

La partie de gauche concerne l'égaliseur et le mode HearID. Si vous utilisez ce mode, l'application va vous proposer de faire un test d'écoute de quelques minutes afin de déterminer et adapter au mieux le son à chaque oreille. Le mode "personnalisé" va vous laisser le libre choix de customiser et d'enregistrer vous-même vos propres puissances des décibels en fonction de votre volume d'écoute. C'est assez facile à prendre en main et cela permet de combler les audiophiles qui souhaitent tester les écouteurs dans les moindres détails. Pour finir, le mode par défaut vous donne le choix à tous les styles de musique pour régler au mieux les aigus/basses en fonction du style de musique que vous écoutez.

La dernière partie, la partie droite, c'est l'endroit où vous pouvez modifier vos commandes. Comme expliqué dans la partie utilisation, chaque écouteur peut posséder une commande parmi un choix multiple.

Notre avis sur les Liberty Air 2 Pro d'Anker

Pour conclure, les Liberty Air 2 Pro sont de très bons écouteurs qui répondent totalement aux promesses placées en eux. Voici les principales raisons de craquer pour ce produit qui est vendu deux fois moins chers que les AirPods Pro, leurs concurrents directs :

Plusieurs couleurs disponibles (noir/blanc/bleu/rose)

Un prix raisonnable 129.99€

Superbe autonomie

Design moderne

Plusieurs coloris (pour changer du blanc d'Apple)

Technologies haut de gamme (réduction de bruit...)

Application complète

Personnalisation du style d'écoute

En conclusion, pas grand-chose à redire si ce n'est que si vous cherchez des intra-auriculaire qui proposent une bonne réduction de bruit à un prix attractif, les Liberty Air 2 Pro sont à considérer à 129.99€. Du côté des améliorations pour le prochain modèle, on aimerait un boîtier encore plus compact, des écouteurs plus légers à l'oreille et un mode sombre sur l'application.



Bonne écoute à toutes et à tous.