Immortal Soul: Black Survival est un nouveau jeu de survie multijoueur

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Il y a du nouveau sur l'App Store en ce lundi avec la sortie du jeu très prometteur du nom de Immortal Soul: Black Survival (v1.2, 1,1 Go, iOS 9.0). Si le concept de survie et d'horreur est déjà bien connu, le studio Boltrend Games innove quelque peu sur nos mobiles en proposant un côté multijoueur qui manque cruellement sur certains titres.



Le but ? Vous voilà sur un terrain inconnu avec 9 autres joueurs et votre seul but est d'être le dernier survivant en cherchant et fabriquant des objets et des pièges. Voici la bande-annonce :

Publicité

Immortal Soul: Black Survival vous lance dans la survie en multi

Survivez en explorant ce qui se trouve sur une île mystérieuse séparée en 22 zones, entourée de bâtiments abandonnés, de terres ravagées et d'ingrédients cachés.

Continuez à courir, chercher, fabriquer et combattre par tous les moyens pour vous protéger de la menace de puissants monstres. Combattez avec les 9 autres concurrents et soyez le dernier debout!



Sans conteste, ce nouveau Immortal Soul: Black Survival surfe sur la vague des jeux de survie que l'on voit fleurir ces derniers mois. La bonne idée, c'est de proposer un multijoueur qui réunit 10 personnes et de les mettre dans une sorte de mode Battle Royale où il faudra lutte contre les autres, mais également contre les pièges et les monstres.



Plus de 45 personnages sont disponibles, avec plusieurs modes de jeu : des matchs individuels, des matchs par équipe, des parties classées.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Immortal Soul: Black Survival