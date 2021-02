Spotify : le forfait Famille passe de 14,99€ à 15,99€

Il y a 3 heures

Julien Russo

5

Depuis plus d'un mois, certaines rumeurs indiquaient que Spotify allait augmenter le tarif de ses abonnements. Si on a eu le droit aux suspicions de changement de prix pour tous les abonnements "Premium", finalement cela n'a pas eu lieu. Le service de streaming a décidé de procéder à l'augmentation que de son forfait Famille, celui qui rassemble le plus d'écoutes simultanées.

Publicité

Spotify augmente ses forfaits

Peut-on comparer Apple et Spotify ? Pas vraiment.

Spotify obtient à 100% son chiffre d'affaires de son activité sur le marché du streaming, l'entreprise suédoise ne vend pas de smartphones, d'ordinateurs ou encore de tablettes. Dans le cas contraire, Apple n'accorde pas énormément d'importance sur les revenus générée par Apple Music puisque ce n'est pas grâce à ses services qu'Apple annonce des records de chiffre d'affaires.

Du coup, si Spotify veut gagner plus et faire plaisir aux investisseurs, la firme n'a pas d'autres choix que d'augmenter ses tarifs ou lancer de nouvelles offres/produits.

La dernière augmentation en date concerne le forfait Famille. Désirant améliorer sa rentabilité, Spotify a décidé de faire payer 1€ de plus les familles qui détiennent un abonnement en commun.

Si le forfait change de prix, ce n'est pas pour autant que des options en plus sont ajoutées. On retrouve toujours :

Les 6 écoutes possibles en simultanée

Le Mix Famille, une playlist créée avec tous les goûts musicaux de la famille

Le blocage de la musique explicite

L'absence totale des publicités

L'accès à Spotify Kids

Spotify a fait le geste de ne pas augmenter ses autres formules, autrement dit celle des étudiants qui reste au tarif de 4,99€/mois, le Premium Solo à 9,99€/mois et le Duo Premium à 12,99€/mois.

Pour avertir du changement des conditions du forfait Famille, Spotify a envoyé un mail à tous ses abonnés concernés. Dans cette communication, le service de streaming explique que le changement de tarif a lieu à compter du 1er février 2021 et que le nouveau tarif sera appliqué à partir du 1er avril pour ceux qui sont déjà abonnés.

Dans le cas contraire, si vous êtes nouveau adhérant et que vous souscrivez aujourd'hui à l'offre Spotify Famille, vous serez directement mis au nouveau tarif. En réalité, la loi française veut que quand un changement de tarif a lieu, la personne doit être prévenue à l'avance pour prendre ses dispositions si elle n'est pas coopérative.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts