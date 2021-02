Apple recrute le directeur développement du châssis de Porsche

Il y a 27 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Si les Apple Glass ont le vent en poupe ces dernières semaines avec la probable sortie d'un casque AR/VR dans les prochains mois, l'Apple Car n'est pas en reste avec de nombreux rapports récents qui appuient des années de rumeurs et de brevet. Le projet Titan qui vise à mettre la technologie Apple sur la route prend d'ailleurs une nouvelle tournure aujourd’hui avec l’annonce d’une recrue importante chez Apple : le vice-président du développement du châssis de Porsche.

Publicité

Apple recrute chez Porsche pour titiller Tesla

C’est selon Insider Deutschland, qui a pour la première fois signalé le recrutement par Apple du Dr Manfred Harrer en provenance de la société allemande spécialisée dans les voitures de sport.



S'il y avait le moindre doute, Apple a pleinement l'intention de transformer ses ambitions du projet Titan en un véhicule viable à l'avenir, l'embauche d'un haut responsable du développement de la structure des véhicules d'une marque respectée devrait largement convaincre les sceptiques. Le Dr Harrer a plus d'une décennie d'expérience chez Porsche, dont le dernier Cayenne, et son leadership en développement de châssis remonte à 2016.



Vous vous en doutez, Porsche, Apple et le Dr Harrer ont refusé de commenter le rapport. Chose que Hyundai, en revanche, avait fait avec plaisir pour alimenter les suppositions sur la firme à la pomme et ses ambitions automobiles.

Plus tôt ce mois-ci, Hyundai a déclaré publiquement qu'il était au début de discussions avec Apple sur la production de sa voiture. Pour les non-initiés, c'est un moyen d'expliquer que vous n'êtes plus en pourparlers avec Apple pour produire sa voiture. Néanmoins, des informations supplémentaires ont ajouté que les deux sociétés pourraient conclure un accord d'ici mars avec un objectif de production de véhicules d'ici 2024.



Selon le rapport du jour, Hyundai craint d'ailleurs d'être «dégradé en fournisseurs de services» pour Apple si sa stratégie de production automobile devient une opération interne.



Le fait le plus révélateur est peut-être l’annonce officielle selon laquelle le responsable du matériel d’Apple, Dan Riccio, remet les clés de la boutique à John Ternus, tandis que Riccio investit du temps dans un «nouveau projet» chez Apple. Une voiture Apple ? L'avenir nous le dira !



En tout cas, une voiture Apple avec le châssis d'une Porsche devrait faire rêver plus d'un lecteur...