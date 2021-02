Bloodstained: Ritual of the Night apporte le mode Boss Rush et un DLC

En octobre de l'année dernière, nous apprenions avec impatience que le studio NetEase travaillait sur un portage de son jeu Bloodstained: Ritual of the Night (v4.0, 2,1 Go, iOS 11.0) sur nos mobiles. Après un lancement réussi sur les diverses consoles, qui fait suite à une campagne Kickstarter terminée avec brio, le jeu a finalement vu le jour sur l'App Store et le Play Store en décembre.



Aujourd'hui, les développeurs reviennent sur le devant de la scène avec une nouvelle grosse mise à jour qui amène un nouveau mode de jeu et un DLC payant.

Incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d'un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Battez-vous dans un château infesté de démons et battez son maître pour vous sauver, vous et toute l'humanité!

Bloodstained: Ritual of the Night amène du nouveau contenu

Le successeur spirituel de Castlevania: Symphony of the Night a rencontré un fort succès sur les consoles de jeu, et semble suivre le même chemin sur iOS et Android. Aujourd'hui, une mise à jour majeur 4.0 a vu le jour et amène notamment un DLC IGA'S Back au prix de 1,09€.



Le gros plus, c'est l'arrivée des modes Boss Rush et Speedrun pour proposer toujours plus de contenu aux différents joueurs et ainsi rallonger la durée de vie de ce Castlevania-like. A noter que les commandes sont désormais personnalisables.

