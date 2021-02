Le Capitaine est Mort : le jeu de société s'invite sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Voilà qu'un nouveau jeu débarque sur l'App Store, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle du jeu de société portant le nom de Le Capitaine est Mort (v1.0, 238 Mo, iOS 13.0). Les amateurs des jeux de plateau et de science-fiction doivent peut-être déjà le connaître, étant donné que ce dernier rencontre un veau succès.



Pour le principe, on parle d'un jeu de coopération dans lequel vous et vos amis prenez le rôle de membres d'équipage sur un vaisseau assiégé. Il vous faut alors repousser les attaques d'extraterrestres!



Voici la bande-annonce :

Publicité

Le Capitaine est Mort disponible sur l'App Store

D'après le jeu de société effréné, ce jeu alliant stratégie et survie vous place aux commandes pour sauver votre équipage des attaques extraterrestres...



Vous devez organiser l'équipage pour réparer les systèmes critiques et déjouer les créatures hostiles si vous ne voulez pas partager le sort sinistre du Capitaine. Du Chef-ingénieur à l'Officier d'armes, de l'Amiral en visite jusqu'à l'humble Concierge, les talents de tous devront être exploités pour éviter l'anéantissement total dans les confins de l'espace!

Dans le jeu, on retrouve plusieurs rôles, dont celui du Capitaine, de l'Amiral, du Cyborg, du Conseiller ou encore du Soldat. Il faut savoir que chacun possède un mouvoir qui lui est propre et dont il faudra se servir au moment opportun.

VOUS AVEZ LES COMMANDES!



Le Capitaine est Mort est maintenant disponible sur l'App Store, Google Play et Steam au prix de 9,99€.

Télécharger Le Capitaine est Mort à 9,99 €