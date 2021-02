Comment restaurer les posts récemment supprimés sur Instagram ?

Il y a du nouveau du côté d'Instagram (v173.0, 152 Mo, iOS 12.0) avec la mise en place d'une fonctionnalité qui sera très utile pour certaines d'entre vous. En effet, il est désormais possible de restaurer des publications récemment supprimées de son compte.



Que ce soit des photos, des vidéos, des stories ou autre, l'application permet donc un sauvetage en cas de mauvaise manipulation.

La nouvelle fonctionnalité d'Instagram semble s'inspirer de l'application Photos sur iOS car elle permet désormais de restaurer des publications supprimées sous une période de 30 jours. Cela sera pratique en cas d'accident et sera également utile pour ceux qui ont eu leur compte Instagram piraté, car vous devrez confirmer votre identité par texte / e-mail avant de pouvoir supprimer complètement le contenu.

L'entreprise déploie une fonctionnalité "récemment supprimée" dans l'application qui vous permettra d'examiner le contenu que vous avez supprimé, y compris les photos, vidéos, bobines, vidéos IGTV et histoires, et de les restaurer. Instagram positionne cette fonctionnalité comme utile contre les hacks, en particulier si les pirates prennent le contrôle d'un compte et commencent à supprimer du contenu. À compter d'aujourd'hui, les utilisateurs devront confirmer qu'ils sont le propriétaire du compte par SMS ou par e-mail afin de supprimer ou de restaurer définitivement le contenu.