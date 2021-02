Un concept autour de macOS Monterey avec de nouvelles applications

Alors que le nouveau macOS Big Sur fait ses premiers pas sur nos machines à la Pomme depuis quelques semaines, voilà que certains s'intéressent déjà à la nouvelle version. Si le nom Monterey n'est pas encore officiel, c'est l'un des noms qui avait été trouvé à l'époque dans le code, en même temps que les premières références à Big Sur.



Ce concept, lui, s'intéresse notamment à l'arrivée possible de nouvelles applications au sein du système d'exploitation, tout comme de meilleures notifications et des contrôles de confidentialité plus intelligents.

macOS Monterey : un concept pas si loin de la réalité ?

Comme dit plus haut, dans ce concept, le designer à la tête s'est imaginé l'arrivée de plusieurs applications sur nos ordinateurs, à commencer par Wallet, qui devrait très logiquement se pointer vu la montée de l'utilisation d'Apple Pay, mais également Apple Card. Les cours de Fitness+, eux aussi, pourraient rejoindre macOS et permettre de suivre les exercices via l'écran de ce dernier, tout comme un iPad ou une Apple TV.



Notre Apple Watch peut se connecter à notre Mac de la même façon qu'elle le fait à un iPhone. Alors, pourquoi pas ?



On pourrait assister à une disparition, celle de Photo Booth, disponible depuis 16 ans et qui n'a jamais été réellement mis à jour. On imagine que la Pomme le remplacera à l'avenir par un "Memoji Studio" qui apporterait un côté plus fun à la chose.



Un concept très intéressant, que vous pouvez retrouver en détail à cette adresse.