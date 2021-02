Un Galaxy S21 beaucoup moins résistant que l'iPhone 12

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Si vous attendiez un drop test "officiel" pour comparer la résistance du Galaxy S21 par rapport à l'iPhone 12, vous êtes au bon endroit. Une chaîne YouTube comptant plus d'un million d'abonnés vient de publier son drop test et visiblement, l'iPhone 12 est plus costaud que son concurrent coréen.

Qui est le plus résistant ?

Le Galaxy S21 vient de sortir du côté de chez Samsung c'est donc comme chaque année l'heure des tests en tout genre. Cela s'est un peu perdu avec les années étant donné l'augmentation du nombre de smartphones Android haut de gamme qui sortent mais s'il y a bien un test qui reste toujours présent c'est le nouveau Galaxy S21 contre le tout dernier iPhone 12.

Après les avoir comparés au niveau de l'OS, de la fluidité, de la prise en main... voici maintenant le fameux drop test. Ce test est simple, vous prenez les deux smartphones, vous leur faites subir des dégâts et vous regardez qui a le mieux résisté. Visiblement, c'est l'iPhone 12 avec son Ceramic Shield qui gagne à ce petit jeu.



La chaîne YouTube PhoneBuff qui comptabilise plus de 1.3 millions d'abonnés s'en est chargé et au vu des images voici ce que nous pouvons en déduire rapidement. Dès la première chute, le S21 Ultra s'est fissuré sur le côté de la caméra arrière mais également à plusieurs endroits au niveau de l'écran lors de la deuxième chute même si celui-ci reste fonctionnel. Pendant ce temps-là, l'iPhone 12 reste presque intact de son côté même si l'on peut souligner quelques égratignures sur le côté mais rien de très visible. PhoneBuff précise également que le S21 se raye très facilement au niveau de l'écran et qu'un verre de protection est nécessaire voire obligatoire même s'il faut avouer que c'est fortement recommandé pour n'importe quel smartphone.