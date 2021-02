Huawei s'est énormément appuyé sur Android pour HarmonyOS

Comme vous le savez si vous avez suivi l'actualité de ces derniers mois, la guerre entre Huawei et les États-Unis a fait les grands titres ces derniers mois, notamment car le gouvernement Trump a soupçonné la firme chinoise de faire de l'espionnage industriel au travers de ses produits.



Ainsi, la sanction a été immédiate : cette dernière s'est vu interdire de travailler avec des entreprises américaines, dont Google et son système d'exploitation Android. Une décision qui a contraint le constructeur a rapidement développé son propose OS du nom de Harmony.



Aujourd'hui, on découvre que Huawei s'est grandement servi d'Android pour son développement en interne...

HarmonyOS s'inspire grandement d’Android

Selon Ars Technica, qui a testé le système d'exploitation HarmonyOS, ce dernier se serait bien inspiré d'Android et la firme chinoise aurait même été plus loin. Si le code aurait dû être différent de celui de l'américain, il semblerait que certaines lignes soient identiques, remplaçant uniquement les mentions « Android » par « Harmony ».



Une découverte qui pourrait faire de la mauvaise publicité, mais qui est légale, puisque tout le monde peut faire un fort d'Android. Le seul bémol concerne l'image de Huawei, qui avait annoncé travaillait sur son propre système, avec son propre code.