Le MacBook Air M3 chauffe énormément !

Le tout nouveau MacBook Air M3 est probablement le meilleur ordinateur portable du moment pour 90 % des clients, avec des performances incroyables dans un gabarit très compact. Le reste s'orientera vers un MacBook Pro, un peu plus épais et plus complet au niveau du son, de l'écran et de la connectique. Mais il y a également un point qui les sépare, la gestion de la chaleur. Un test poussé montre que le "Air" 2024 peut monter à 114 degrés Celsius...

114 degrès !

La chaîne YouTube Max Tech, qui nous a partagé une bonne nouvelle sur le SSD du MacBook Air M3, a mis à mal le design sans ventilateur du nouveau "Air" avec puce M3. Pour mémoire, l'absence de ventilateur permet d'avoir un châssis plus fin et un appareil plus silencieux. Il est aussi plus endurant car la batterie est moins sollicitée.



En 2022, le MacBook Air M2 avait démontré comment il gérait l'accumulation de la chaleur. En clair, l'ordinateur, via macOS, limitait les performances afin de faire baisser la fièvre, faute d'avoir un système de refroidissement active.



En 2024, le MacBook Air 15 pouces avec processeur M3 a atteint le chiffre stupéfiant de 114 degrés Celsius lors d'un test de benchmarking 3DMark. À l'extérieur, l'appareil affichait un brûlant 46 degrés Celsius au niveau du châssis. Idem avec Cinebench plus tard dans la vidéo.

Un risque pour la machine ?

Malgré des valeurs très élevées, aucune inquiétude car le Mac abaisse naturellement sa température pour éviter tout dommage. En quelques minutes, a température du processeur est repassée sous les 100 degrés Celsius, ce qui correspond à ce que l'on peut attendre d'appareils similaires, tout en limitant toujours un peu les performances. Ce ne sera visible que sur des logiciels ou des jeux très gourmands, nécessitant un effort constant sur la durée.



Un compromis bien mieux gérer que sous l'ère Intel, où le MacBook Pro 16 pouces ne parvenait pas à tenir plus de 20 minutes à haute intensité, pourtant équipé d'un ventilateur et d'un processeur onéreux. Il coûtait d'ailleurs trois fois le prix du MacBook Air M3.



Quoi qu'il en soit, avant d'acheter, réfléchissez toujours à vos besoins. La gamme "Pro" n'usurpe pas son nom, bien que le modèle de base affiche pratiquement les mêmes performances que le "Air" depuis les puces Apple Silicon.



Voici la vidéo en question :