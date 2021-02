Une offre d'emploi liste des "produits de santé de marque Apple"

Et si Apple se mettait à créer et produire ses propres équipements de santé ? La firme à la Pomme a déjà commencé avec l'Apple Watch, me diriez-vous, mais une offre d'emploi publié récemment laisse penser que Cupertino souhaite aller encore plus loin.



Repérée par MyHealthyApple, une liste d'offres met en avant le développement actuel et futur de nouveaux produits au sein du groupe Health Hardware.

Apple chercherait à aller encore plus loin dans le domaine de la santé

Parmi ces offres, on sait désormais qu'Apple cherche un chef de projet d'ingénierie senior (EPM) pour rejoindre le groupe Health Hardware d'Apple, qui fait partie de la division Health Technologies. Dans la description, il semblerait que la Pomme développe ses propres produits de santé, autres que l'Apple Watch.



Health Technologies est une équipe interdisciplinaire d'ingénieurs et de créateurs d'Apple ayant notamment travaillé sur des produits et des services tels que Apple Fitness + et des partenariats avec Biogen et ZimmerBiomet.

Les EPM sont des organisateurs intrépides qui sont prêts à travailler avec les équipes hautement qualifiées du matériel, des logiciels, de la conception mécanique et de la conception industrielle pour identifier et résoudre les risques potentiels liés au calendrier et à la qualité du produit. L'EPM interagira avec ces disciplines de conception technique ainsi que la sécurité, la fiabilité, le marketing, l'emballage, la fabrication, l'ingénierie des composants et d'autres ressources à l'intérieur et à l'extérieur d'Apple.