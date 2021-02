Sony travaille sur une IA pour aider les joueurs en difficulté

Bien que Sony soit encore très loin de répondre à la forte demande autour de la PlayStation 5, il semblerait que le Nippon prépare doucement, mais sûrement, les prochaines mises à jour à venir de la console. Aujourd'hui, un brevet permet de nous en apprendre plus sur les fonctionnalités à venir et il semblerait que le constructeur veuille rendre les jeux plus accessibles.



En effet, un document a été publié autour d'une intelligence artificielle qui viendrait aider les joueurs en difficulté dans certains jeux ou certains niveaux.

Une IA pour aider les joueurs en difficulté ?

Les documents du WIPO (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) nous apprennent ainsi que Sony travaille pour proposer une intelligence artificielle qui cherchera à aider les joueurs en difficulté dans certains jeux :

La présente invention concerne l'utilisation de l'apprentissage machine pour déterminer (200) une ou plusieurs capacités de joueurs de jeu vidéo à vaincre un adversaire de jeu vidéo autre qu'un joueur.



Le niveau de difficulté à battre un adversaire de jeu vidéo peut ensuite être augmenté ou diminué (206) sur la base de la capacité des joueurs à battre un adversaire de jeu vidéo. Dans certains exemples, un autre joueur peut alors choisir (302) le niveau de difficulté accru ou diminué, ou peut choisir de jouer au jeu vidéo sans augmenter ou diminuer le niveau de difficulté.

