App Store : la croissance est arrivée à son plus haut niveau en janvier 2021

Il y a 5 heures

Julien Russo

Si l'iPhone est le produit avec lequel Apple génère le plus d'argent, côté services c'est sans aucun doute l'App Store qui permet à Apple de réaliser d'incroyables revenus. En période de fêtes de fin d'année, avec les ventes d'iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV, le nombre de téléchargements d'applications explose ! D'après un analyste, la bonne santé de l'App Store a continué même après que Noël soit passé.

Janvier 2021 a été un mois de folie pour l'App Store

D'après une récente note aux investisseurs, l'App Store aurait réalisé des performances impressionnantes le mois dernier. L'analyste Katy Huberty explique que ce phénomène peut s'expliquer par les ventes d'iPhone 12 qui provoque un nombre conséquent de téléchargements d'applications après l'activation. Si les applications gratuites sont celles qui se téléchargent le plus, les clients Apple n'hésitent pas à investir dans des applications payantes. Il faut dire que quand on investit plus de 1000€ dans un iPhone, on n’est pas à 2€ près pour télécharger une application...

La société d'analyse Sensor Tower a affirmé que le chiffre d'affaires net de l'App Store a augmenté de 35% quand on compare le mois de janvier 2021 et le même mois l'année dernière.

Si la croissance de l'App Store atteint des sommets, c'est essentiellement grâce au Japon et à l'Allemagne, l'App Store atteindrait dans ces deux pays, une croissance allant jusqu'à 60%. À titre de comparaison, même les États-Unis (où Apple possède bien plus d'utilisateurs) n'arrivent pas à faire mieux, la croissance est que de 42%.



L'analyste a également parlé des délais de livraison pour les Mac récemment commercialisés (ceux qui possèdent la puce M1). Selon Huberty, aux États-Unis et dans le reste du monde, la firme de Cupertino semble mieux gérer la demande et la disponibilité des stocks. Fin décembre, pour obtenir certaines configurations de Mac M1, il fallait attendre jusqu'à 2 semaines. Ce délai s'est réduit en janvier 2021 pour passer à 8 jours. Aujourd'hui le délai est passé à 5 jours. Évidemment cela reste une moyenne !



Dernier point dans cette note aux investisseurs, c'est le nombre d'Apple Store ouvert dans le monde. À l'heure actuelle, il y a toujours un grand nombre de boutiques qui ont les portes fermées. La raison principale est qu'Apple a conclu qu'il n'était pas possible de maintenir son magasin ouvert à cause de la crise sanitaire qui a pris de l'ampleur.

Aujourd'hui, il y a 326 Apple Store qui sont toujours ouverts, la dernière fois qu'Apple avait autant de boutiques accessibles, c'était en juin 2020 !



