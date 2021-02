Doctor Who: Lonely Assassins sortira le 19 mars prochain

En octobre dernier, une agréable surprise est parvenue jusqu'à nos oreilles : la série Doctor Who allait avoir droit à son propre jeu mobile. Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur Doctor Who: Lonely Assassins (v1.1, 778 Mo, iOS 11.0) dont notamment sa date de sortie !



En effet, Maze Theory et BBC Studios ont annoncé que leur nouvelle création verrait alors le jour sur iOS, Android et Steam le 19 mars.



Voici la bande-annonce :

Doctor Who: Lonely Assassins disponible en précommande

Pour donner vie à ce nouveau projet, les deux studios Maze Theory et BBC Studios ont fait appel l'excellent Kaigan Games, qui a notamment développé Sara Is Missing et SIMULACRA.

Au milieu d'une sinistre série d'événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu'un disparaît et vous retrouvez son téléphone. Lorsqu'il commence à s'autodétruire, l'ex-scientifique de l'UNIT Petronella Osgood fait appel à votre aide pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes cryptiques. Allez-vous découvrir la vérité derrière la disparition effrayante avant qu’il ne soit trop tard? Mais rappelez-vous: ne tournez pas le dos, ne détournez pas les yeux et NE CLIGNOTEZ PAS.

Doctor Who: The Lonely Assassins est disponible en précommande sur l'App Store, Google Play et Steam et coûtera 3,49€.

