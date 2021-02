L'iPhone XS à seulement 499€ chez Sosh (sans engagement)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Si vous cherchez un iPhone avec Face ID et écran OLED mais à petit prix, la promotion Sosh est faite pour vous. L'opérateur low-cost d'Orange propose des soldes sur l'iPhone XS initialement vendu par Apple à 1159€ à seulement 499€. C'est un bon plan à ne pas manquer pour ceux qui ont un vieux modèle entre les mains.

Publicité

Sosh brade l'iPhone XS à moins de 500€

L'iPhone XS, le fleuron d'Apple durant l'année 2019, est affiché à seulement 499 euros. Un rapport qualité / prix pratiquement imbattable qui vous permet d'avoir l'un des tout meilleurs téléphones du marché, encore à l'heure actuelle. Finition et performances sont au rendez-vous avec une puce A12 Bionic qui fait toujours mieux que les derniers concurrents, un écran OLED compatible HDR et Dolby Vision que l'on trouve de l'iPhone X à l'iPhone 12 ainsi que Face ID. Le tout tourne sous iOS 14 et bientôt sous iOS 15.



A ce tarif, Apple vend l'iPhone SE 2020 qui se contente d'une dalle LCD de 4,7 pouces, du Touch ID mais qui a une puce A13.



Voici où acheter l'iPhone XS en promo chez Sosh et qui ne nécessite pas de prendre un forfait :