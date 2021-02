Le nouveau CEO d'Amazon veut continuer le développement de jeux

Fin janvier, Bloomberg a publié un rapport qui détaillait certains des échecs d'Amazon Game Studios, se concentrant sur l'inexpérience de son chef, Mike Frazzini. Cette annonce veut donc rassurer et faire face à l'échec récent de Google Stadia qui a fermé ses locaux. Reste désormais à savoir dans quelle direction se dirigera l'équipe et quels sont les prochains projets.

Certaines entreprises prennent leur envol la première année et d'autres prennent de nombreuses années. Bien que nous n'ayons pas encore réussi systématiquement dans Amazon Game Studios, je pense que nous y parviendrons si nous nous accrochons.

Peut-être le savez-vous déjà, peut-être pas, mais depuis quelques années, Amazon a une équipe qui se destine au développement de jeux vidéo. Bien que ce dernier n'est pas encore rencontré un fort succès, il semblerait que le futur et nouveau CEO d'Amazon, Andy Jassy, garde comme objectif de se faire une place sur le marché. Dans un e-mail divulgué, il a déclaré que le succès prend parfois du temps, mais qu'il est possible d'y arriver en s'accrochant.

