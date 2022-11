Netflix veut développer des jeux à gros budget sur PC

Depuis quasiment un an, Netflix ne se limite plus aux séries, films et documentaires, le populaire service de streaming propose aussi à ses abonnés des jeux inédits et exclusifs sur iOS et Android. Si le succès est très timide, Netflix se voit continuer sur le long terme et même lancer de nouveaux projets dans l'univers du gaming.

Des offres d'emplois sous-entendent que Netflix s'intéresse au gaming sur PC

Et si Netflix lançait prochainement un concurrent de l'Epic Games Store, de Steam et d'Origin ? Plusieurs offres d'emplois publiés sur internet prouvent que Netflix souhaite étendre son activité gaming au-delà de nos smartphones et tablettes. Le géant américain aurait pour ambition de se lancer dans les jeux à gros budget sur PC !

Netflix a ouvert plusieurs postes dans sa division gaming, l'entreprise cherche plusieurs directeurs artistique et technique ainsi que des directeurs de jeux.



Dans ses annonces, Netflix mentionne sa volonté d'investir dans de nouveaux jeux AAA pour PC, comprenez par là que Netflix veut s'incruster sur le même terrain que des titres comme The Witcher, Metro Exodus, Far Cry 6, Assassin's Creed, Cyberpunk 2077...

Voici ce que déclare Netflix dans ses offres d'emploi :

Nous créons les bases d'une petite, mais ambitieuse équipe de créateurs. Nous sommes à la recherche d'un groupe de leaders clés qui partagent nos valeurs fondamentales et se soucient profondément des expériences qu'ils créent ainsi que des personnes avec lesquelles ils les réalisent. Ceux qui ont un penchant pour l'action et sont stimulés par l'apprentissage qui découle d'une expérimentation audacieuse à un rythme agile. En tant que membre de Netflix, nous nous efforçons d'embaucher les meilleurs et nous valorisons l'intégrité, l'excellence, le respect, l'inclusion et la collaboration.



C'est le moment incroyable de rejoindre Netflix alors que nous cherchons à divertir le monde. Nous avons plus de 200 millions de membres rémunérés dans plus de 190 pays, et nous ne nous arrêterons pas là.

Pour l’instant, on ne connait rien des futurs projets de Netflix pour les jeux sur PC, est-ce que l'entreprise misera sur des jeux d'action, d'aventure ou d'horreur ? Quoi qu'il en soit, les annonces montrent que Netflix semble ouvert à diverses thématiques et prêt à investir de colossales sommes d'argent, car n'oublions pas, le développement d'un jeu pour PC coûte bien plus cher que n'importe quel jeu sur smartphone et tablette !



Comme c'est le cas sur l'App Store et le Play Store avec Netflix Games, les jeux seront accessibles uniquement pour les abonnés Netflix, une authentification avec l'identifiant et le mot de passe de votre compte sera indispensable pour pouvoir jouer.