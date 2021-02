Apple publie un brevet pour des câbles renforcés

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

L'une des grandes faiblesses autour de l'iPhone concerne son câble de chargement, jugé souvent comme peu solide et provocant des casses de ce dernier. Malgré tout, Apple s'est amélioré sur ce point ces dernières années, et il semblerait que la firme veuille aller encore plus loin.



On se rappelle notamment que pour l'iPhone 12, une rumeur persistante parlait de câbles tressés pour une meilleure résistance. Si la nouvelle version n'a finalement pas vu le jour, un nouveau brevet prouve une nouvelle fois qu'il s'agit d'une de leurs préoccupations.

Apple veut améliorer la solidité de ses câbles

En effet, si les câbles Lightning offrent une petite résistance, le poids des mois et des années s'affiche sur ces derniers : cassures et jaunissements sont souvent constatés par les utilisateurs. On sait que le constructeur réfléchit à améliorer ces derniers et un nouveau brevet révélé par AppleInsider va dans ce sens.



Nommé « câble à rigidité variable », celui-ci veut mettre fin aux « contraintes physiques indésirables » qui se créent suite à la torsion (obligatoire) des câbles. Pour ce faire, Apple a imaginé un câble à épaisseur uniforme qui permet de mettre fin aux "bouchons" aux extrémités du câble.



Reste désormais à savoir si la solution sera adoptée par Apple !