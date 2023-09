Apple vend de nouveaux câbles USB-C tissés de 60 W et 240 W

À la suite de son événement Wonderlust de mardi, Apple a lancé quelques accessoires connexes pour aller avec les iPhone 15 désormais équipés d'un port USB-C. On retrouve par exemple un adaptateur USB-C vers Lightning et un câble Thunderbolt 4 Pro d'un mètre, mais aussi un nouveau câble de charge USB-C 60W 1 mètre et un câble de charge USB-C 240W 2 mètres, conçus pour recharger les modèles d'iPhone 15, les iPad et les Mac.

Des câbles officiels pour les ports USB-C

Apple présente le nouveau câble de charge tressé, doté de connecteurs USB-C aux deux extrémités, comme "idéal pour la charge, la synchronisation et le transfert de données entre appareils USB-C". Il prend en charge la charge jusqu'à 240 watts et transfère les données à la vitesse de l'USB 2. Le prix est de 35 euros en 2 mètres et 25 euros en 1 mètre (à choisir sur la même page), mais la charge est limitée à 60 watts.

Compatible avec tous les modèles d'iPhone 15 et les derniers modèles d'iPad et de Mac d'Apple, le câble peut être associé à un adaptateur d'alimentation USB-C compatible pour charger les appareils à partir d'une prise murale et profiter des capacités de charge rapide.



Bien que les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Plus soient équipés d'un port USB-C, le transfert de données via un câble reste limité à des vitesses USB 2.0 pouvant atteindre 480 Mbps, ce qui équivaut au port Lightning des précédents modèles.



Pour aller plus loin (et plus vite), il faut impérativement l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max qui sont également équipés d'un port USB-C, mais capables de vitesses de transfert de données USB 3 pouvant atteindre 10 Gbps sur un câble. C'est pourquoi Apple a proposé son câble Thunderbolt 4 Pro, qui existait déjà, dans une version plus courte d'un mètre, au prix de 79 euros.