Birdie Crush : nouveau jeu de golf fantastique signé Com2uS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Hier, lors de notre habituel article récapitulant les nouveaux jeux de la semaine, nous avons parlé rapidement d'un certain Birdie Crush: Fantasy Golf (v2.0.5, 1015 Mo, iOS 10.0). Ce dernier a été créé par le célèbre studio Com2uS, très réputé dans le monde des jeux mobile, ayant notamment créé Summoners War et son univers.



Cette fois, ils reviennent avec ce fameux nouveau jeu de golf fantastique qui promet des parties endiablées avec des personnages spéciaux. Voici la bande-annonce :

Birdie Crush: Fantasy Golf disponible sur l'App Store

Com2uS, leader sur le marché mobile mondial, officialise aujourd’hui la sortie internationale du très attendu jeu de golf Birdie Crush. Doté d’un gameplay attrayant et d’une prise en main facile, ce nouveau jeu permettra à des joueurs en France et à travers le monde de s’affronter en 1 contre 1 et en temps réel. Birdie Crush ravira les fans de la petite balle blanche tout autant que les amateurs de jeu mobile.

Ainsi, on retrouve des compétitions et mini-jeux qui mettront votre savoir-faire et votre précision à rude épreuve dans un monde s'inspirant des manges. Les héros virtuels sont doublés par de célèbres acteurs coréens et japonais pour encore plus d'authenticité et de charme.



Disponible gratuitement, le jeu contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit Birdie Crush: Fantasy Golf