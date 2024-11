STARSEED: Asnia Trigger : un RPG mobile féminin signé Com2uS

Les plateformes mobiles vont bientôt découvrir un tout nouveau RPG : STARSEED: Asnia Trigger, un jeu développé par JOYCITY et édité par Com2uS. Après un lancement couronné de succès en Corée du Sud en mars, ce titre va nous faire découvrir son système de combat innovant, ses interactions sociales poussées et un scénario original porté par des personnages féminins.

Un monde rempli d'IA

Dans STARSEED, les joueurs sont plongés dans une dimension parallèle où les Proxyans, des intelligences artificielles féminines, sont chargées de sauver l'humanité. Chaque Proxyan possède des pouvoirs spécifiques, une personnalité distincte et une esthétique unique, offrant une profondeur exceptionnelle à la collection. Depuis Airen, la première Proxyan rencontrée, jusqu'aux factions multiples que les joueurs peuvent recruter et améliorer, il y a de quoi faire.



Si les personnages sont charmants, le scénario de STARSEED est bien plus sombre. Le jeu explore un monde futuriste où le Starseed, une nouvelle ressource, est géré par les Proxyans. Cependant, une faction rebelle, les Redshifts, vise à éliminer l'humanité. En tant qu'Architecte, le joueur doit naviguer entre les sept factions, chacune avec ses valeurs et croyances, pour contrer cette menace et sauver l'humanité.



Regardez la bande-annonce officielle :

Un système de combat sophistiqué

Le système de combat de STARSEED se démarque par son approche stratégique avec le système Dual Ultimate Skill. Les joueurs doivent non seulement considérer les statistiques comme l'attaque, la défense ou le niveau, mais aussi choisir entre les compétences Awake et Blossom pour chaque personnage. Ce choix stratégique permet d'explorer diverses synergies dans des modes comme l'Arène ou le Raid de Boss, rendant chaque affrontement unique.



L'Académie dans le jeu permet aux joueurs d'affiner les statistiques spécifiques pour optimiser la performance de leur équipe, avec des options de combat manuel ou automatique pour tous les niveaux de joueurs.

Le réseau Instarseed

L'autre atout se nomme Instarseed, un réseau social virtuel où les joueurs peuvent interagir avec leurs Proxyans. En envoyant des cadeaux ou en communiquant via la messagerie, les joueurs découvrent des histoires secrètes et renforcent leurs liens avec ces personnages virtuels. De plus, des objets spéciaux, les Plugins, amplifient encore l'immersion.

Un jeu bientôt disponible

Un concept unique, des graphismes de qualité et une bande-son accrocheuse (La piste originale Brave New World est interprétée par AKINO de Bless4) font de STARSEED un jeu prometteur. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le 28 novembre, date de lancement mondial sur iOS et Android (via Play Store). Un concurrent potentiel de Honkai Star Rail.

Télécharger le jeu STARSEED: Asnia Trigger