Knightin'+ : un nouveau dungeon-crawler 8-bits sur iOS

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

Si vous aimez les jeux exclusivement constitués de donjons en pixel-art, le nouveau Knightin'+ est à considérer. Avec son style 8-bits emprunté au premier The Legend of Zelda, ce titre signé du développeur solo Volodymyr «Wolod» Yakubovych alias Muzt Die Studios a déjà connu le succès sur Steam en 2019 ainsi que dans la foulée sur les consoles PS4, Xbox One et Switch. Le portage est édité par Crescent Moon Games.



Voici la bande-annonce de Knightin'+ :

Knightin'+ : un bon jeu old-school

Initialement publié dans le cadre du Newgrounds Pixel Day au début de l'année 2018, Knightin' est finalement sorti en version "+" avec forcément plus de contenus. Mais le principe reste le même, à savoir parcourir quatre donjons dans lesquels vous devez vous frayer un chemin en battant des ennemis, en résolvant des énigmes, en obtenant et en améliorant des objets et des capacités, et finalement en éliminant le boss final.



Le gameplay classique fait référence aux meilleurs jeux des années 90 avec un mélange entre roguelite et Zelda sur SNES qui parait très efficace.



Prévu pour le 10 février, dans quelques jours à peine, le portage de Crescent Moon Games devrait être parfaitement adapté au mobile. En tout cas, ce genre se prête bien aux écrans tactiles. Et si ce n'était pas le cas, le support des manettes rassurera tout le monde.

Si vous le précommandez sur App Store, vous payerez 25% de moins. Sot 3,49€ au lieu de 4,99€.

