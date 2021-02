Tesla propose une version "light" du pilotage automatique en Europe

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Pour motiver ses clients à investir dans l'Autopilot une fois leur véhicule acheté, Tesla a décidé de proposer une option de pilotage automatique avec moins de possibilités et donc moins cher. Désormais, lors de la commande en ligne de votre Tesla, vous aurez le choix d'un pilotage automatique amélioré ou d'une conduite entièrement autonome (qui sera considéré comme la plus complète).

Tesla propose un tarif à 3800€

Le pilotage automatique de Tesla est le plus avancé dans le monde, mais malheureusement à cause de son coût élevé, des milliers de clients s'en privent chaque année. La firme d'Elon Musk a remarqué que son Autopilot était très populaire, très attractif, mais était aussi trop cher, surtout quand on vient d'investir plus de 40 000€ dans une voiture !

Ce qui est formidable avec Tesla c'est qu'il s'agit d'une entreprise qui est à l'écoute de ses clients et qui répond à leurs demandes. L'un des sujets sensibles lors de l'achat d'une Tesla c'est le prix des options, celle qui est la plus sollicitée c'est évidemment l'Autopilot.

En France, le programme de conduite entièrement autonome est proposé au tarif de 7500€, on ne peut pas dire le contraire que ça en vaut largement le prix. Cependant, le tarif ferait fuir les clients... Tesla a donc décidé de proposer un pilotage automatique intermédiaire que l'entreprise appelle "amélioré".

À l'intérieur de l'option vous retrouvez :

Navigation avec Autopilot : assistance à la conduite de la voie d'insertion jusqu'à la sortie d'autoroute, y compris sur les échangeurs et pour dépasser les véhicules plus lents.

: assistance à la conduite de la voie d'insertion jusqu'à la sortie d'autoroute, y compris sur les échangeurs et pour dépasser les véhicules plus lents. Changement de voie auto : les changements de voies sont automatisés sur l'autoroute.

: les changements de voies sont automatisés sur l'autoroute. Parking auto : stationnement en créneau et en bataille.

: stationnement en créneau et en bataille. Sortie auto : stationnez votre véhicule et sortez-le automatiquement de son emplacement.

Cette option (plutôt bien complète) est proposée au tarif de 3800€, on peut le dire, c'est un beau geste de la part de Tesla ! Grâce à cette nouvelle stratégie, l'entreprise va probablement vendre bien plus d'options Autopilot qu'à l'heure actuelle.

À noter que Tesla ne touche pas au pilotage automatique (de série) qui est livré gratuitement avec l'achat du véhicule. Pour rappel, ce mode permet à votre véhicule de tenir une trajectoire, d'accélérer et de freiner à votre place.

Ces nouveaux tarifs sont disponibles en France et dans le reste de l'Europe. Rappelons quand même que l'Autopilot est un assistant de conduite et non un système qui remplace votre présence derrière le volant. Il est bien évidemment toujours obligatoire de regarder la route et de rester attentif pour reprendre la main au cas où l'Autopilot rencontre un problème.



Merci à Maxime de nous avoir avertis de cette nouveauté