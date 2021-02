Apple stoppe les discussions avec Hyundai pour l’Apple Car

Medhi Naitmazi

Au cours des dernières semaines, plusieurs rapports ont indiqué qu'Apple envisageait de faire équipe avec Hyundai pour la production de l’Apple Car. Désormais, une information de Bloomberg suggère que les deux sociétés ont récemment suspendu leurs discussions.

Bye-bye Hyundai ?

Hyundai a fait une déclaration audacieuse le mois dernier lorsqu'elle a confirmé qu'elle était en pourparlers avec Apple sur un partenariat autour de l’Apple Car. Presque immédiatement après la publication de la première déclaration, Hyundai a fait marche arrière et a publié une nouvelle déclaration sans mentionner Apple.



Après la prise de parole initiale de Hyundai, une poignée de rapports ont corroboré qu'Apple et Hyundai étaient en discussion sur la voiture électrique et autonome d'Apple. Plus récemment, il a été clairement précisé qu'Apple travaillerait avec la filiale de Hyundai Kia Motors grâce à un investissement potentiel de 3,6 milliards de dollars.

Le nouveau rapport de Bloomberg indique cependant que Hyundai et Apple ont freiné leurs négociations. L'une des raisons pour lesquelles les négociations ont été interrompues est qu'Apple est «contrariée» par l'annonce préalable de l'accord par Hyundai.



Apple a également «discuté de plans similaires» avec d'autres entreprises, indique le rapport.

Cette annonce et d'autres rapports de discussions ont bouleversé Apple, qui garde secrets les projets de développement pendant des années et contrôle les relations avec les fournisseurs avec une efficacité impitoyable.



On ne sait pas si - ni quand - les discussions entre Apple et Hyundai pourraient reprendre. Il n’existe qu’une poignée de constructeurs automobiles mondiaux ayant la capacité et la capacité de fabriquer en masse des véhicules, et on ne sait pas combien d’entre eux seraient intéressés à collaborer avec Apple.

Apple et Hyundai auraient également eu des accrochages sur le fait de savoir qui de Hyundai ou de Kia fabriquerait la voiture.

Si les pourparlers finissent par reprendre, Kia est considérée comme plus probable et cherche à construire une voiture Apple dans son usine en Géorgie.



Le début d’une longue histoire...