Microsoft Authenticator ajoute la fonction Autofill

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Microsoft a officiellement lancé sa nouvelle solution de saisie automatique, qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer facilement les mots de passe de leur site Web sur différents appareils, notamment iPhone, iPad, Mac, PC Windows et téléphones Android. C’est l’équivalent de iCloud Keychain chez Apple.



Microsoft Authenticator pour gérer les mots de passe

Le remplissage automatique - ou Autofill en anglais - était déjà disponible dans le cadre d'un programme bêta, mais maintenant Microsoft a mis l'outil à la disposition de tous les utilisateurs via l'application Microsoft Authenticator, une extension Google Chrome et également Microsoft Edge. Tout comme le trousseau iCloud, Microsoft Autofill stocke vos mots de passe et facilite leur saisie sur les sites Web.



L'annonce a été faite aujourd'hui sur le blog officiel de Microsoft Experience :

La saisie automatique stocke vos mots de passe sous votre compte Microsoft. Pour commencer avec la saisie automatique sur mobile, ouvrez l'application Microsoft Authenticator, puis connectez-vous sous l'onglet Mots de passe avec votre compte Microsoft. Si vous avez des mots de passe enregistrés sous votre compte Microsoft sur Microsoft Edge, ils seront synchronisés avec l'application Authenticator.

Si vous utilisez un Mac, la saisie automatique peut être utilisée via le navigateur Web Microsoft Edge ou avec une extension Google Chrome. Les utilisateurs provenant d'autres gestionnaires de mots de passe peuvent les importer dans Microsoft Autofill à l'aide d'un fichier CSV. Sous iOS, l'application vous permet également de protéger vos mots de passe avec un code PIN, Touch ID ou Face ID.



L'application Microsoft Authenticator est disponible gratuitement sur l'App Store. Elle nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure.



C’est pratique pour ceux qui ont un PC à la maison et qui veulent synchroniser leurs mots de passes sans forcément utiliser le navigateur Edge.

Comment ça marche ?

Le but est d’utiliser votre téléphone, et non votre mot de passe, pour vous connecter à votre compte Microsoft ou même à d’autres services. Entrez simplement votre nom d'utilisateur, puis approuvez la notification envoyée sur votre iPhone. Votre empreinte digitale, Face ID ou un code PIN fournira une deuxième couche de sécurité dans ce processus de vérification en deux étapes. Ensuite, vous avez accès à tous les produits et services Microsoft, tels que Outlook, OneDrive, Office et bien plus encore.

