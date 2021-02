Un développeur dénonce plusieurs applications frauduleuses sur l'App Store

Si Apple semble maître de son Apple Store, il semblerait que certains petits malins réussissent à passer entre les mailles du filet. Un développeur du nom de Kosta Eleftheriou a mené sa petite enquête en quelques semaines, réussissant à mettre en avant plusieurs applications frauduleuses qui se font des millions de dollars de revenus

sur le dos des utilisateurs.



La formule de chaque application est quasiment identique, réussissant à tromper tout le monde grâce à de faux avis positifs et en proposant un abonnement hebdomadaire trompeur.

Publicité

Eleftheriou est le développeur de FlickType, une application de clavier Apple Watch populaire qui apporte la saisie gestuelle à l'appareil portable. Celui-ci mène une enquête sur l'Apple Store depuis plusieurs semaines autour d'applications frauduleuses réussissant à escroquer les utilisateurs.



Il met tout d'abord en avant une application concurrente du nom de KeyWatch qui, selon lui, aurait acheté de faux avis positifs sur l'Apple Store tout en proposant un abonnement de 8 $ / semaine dès le premier écran. En effet, lorsqu'on lance cette dernière, une page vierge s'ouvre avec un bouton "Déverrouiller maintenant" qui enclenche l'abonnement sans prévenir.



Selon Appfigures, les développeurs généreraient 2 millions de dollars par an grâce à cette combine... Pire encore, l'homme a découvert des applications similaires du même développeur, tous agissant de la même façon.



Il a alors contacté Apple pour dénoncer l'entourloupe, mais sans réel soutien de la Pomme :

Ils vous mettent en contact avec l'autre développeur en question et supervisent le fil en espérant que vous résoudrez directement le problème avec l'autre partie. Les escrocs dont je me suis plaint dans ce différend n'étaient même pas les plus gros escrocs que j'ai mentionnés dans mon fil Twitter. Pourtant, la plainte que j'avais avec eux a à peine été traitée et il n'y a eu aucune réponse d'Apple sur la question des fausses notes et critiques.