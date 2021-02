Des médecins confirment la dangerosité des iPhone 12 avec les pacemakers

Il y a 7 heures

Julien Russo

2

Précédemment, nous vous avions parlé d'une fiche d'assistance d'Apple mettant en garde les utilisateurs d'iPhone 12 qui possèdent des appareils cardiaques. Le problème présenté par Apple concernait le MagSafe. Ce composant aimanté qui se trouve à l'arrière de tous les iPhone 12 permet de maintenir votre iPhone sur un support de charge ou encore de le recharger.

Publicité

Les médecins s'inquiètent des effets négatifs du MagSafe

C'est l'une des nouveautés majeures de l'iPhone 12, Apple a intégré dans la coque arrière de ses nouveaux smartphones un anneau aimanté permettant de nombreuses possibilités. Avec le MagSafe, vous pouvez stabiliser votre iPhone sur n'importe quel support de charge compatible, recharger votre iPhone avec un câble dédié... Si sur le papier le MagSafe est séduisant et pourrait même servir d'argument après d'un consommateur qui hésite à acheter l'iPhone 12, il serait très dangereux pour les personnes possédant des appareils cardiaques.



Gurjit Singh un cardiologue de l'Institut Henry Ford Heart and Vascular a tenu à avertir les personnes possédant un pacemaker. Après plusieurs expérimentations, il s'est avéré qu'en ne respectant pas une distance de sécurité entre un appareil implanté et le MagSafe des iPhone 12, les conséquences peuvent être très graves :

Lorsque nous avons rapproché l'iPhone de la poitrine du patient, le défibrillateur a été désactivé. Nous avons vu sur le programmeur de défibrillateur externe que les fonctions de l'appareil étaient suspendues et restaient suspendues. Lorsque nous avons enlevé le téléphone de la poitrine du patient, le défibrillateur est immédiatement revenu à son fonctionnement normal.

Le cardiologue ne cherche pas à critiquer les iPhone 12 ou même à leur faire de la mauvaise publicité, il souhaite surtout avertir les 300 000 personnes qui subissent une intervention chirurgicale chaque année aux États-Unis pour implanter un pacemaker.

Publicité

Dans l'interview accordé à NBC25 News, Gurjit Singh explique qu'il pensait avec ses collègues que le MagSafe ne serait pas assez puissant pour impacter un appareil cardiaque implanté. Il affirme avoir été stupéfait de la puissance de l'aimant, si on lui avait dit que le MagSafe pouvait temporairement suspendre le fonctionnement d'un pacemaker, il ne l'aurait pas cru.



Singh a soumis un rapport à la revue spécialisée HeartRhythm :

Nous pensons que nos résultats ont de profondes implications à grande échelle pour les personnes qui vivent quotidiennement avec ces appareils, qui, sans réfléchir, placeront leur téléphone dans la poche de chemise ou la poche supérieure ou dans leur manteau - sans savoir que cela peut faire fonctionner leur défibrillateur ou leur stimulateur cardiaque d'une manière qui pourrait potentiellement mortelle.

Bien évidemment, cela concerne aussi bien les propriétaires d'iPhone 12 américains que ceux dans le reste du monde.

Si vous possédez un pacemaker et la dernière génération d'iPhone, soyez prudent !