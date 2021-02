Un partenariat avec Hasselblad pour l'appareil photo du OnePlus 9 Pro ?

Et si OnePlus surprenait son petit monde pour son prochain smartphone haut de gamme ? Il se murmure que la firme chinoise pourrait avoir bouclé un partenariat avec Hasselblad pour l'appareil photo du OnePlus 9 Pro. De nouvelles images de l'appareil auraient fuité hier sur les réseaux sociaux, confirmant la nouvelle.



C'est Dave2D, célèbre YouTubeur high-tech, qui a publié ces dernières sur Twitter avec une vue sur le bloc photo dorsal du smartphone.

OnePlus aurait bouclé un nouveau partenariat avec Hasselblad

An early look at the OnePlus 9 Pro. I think.https://t.co/27yBQed9Ox pic.twitter.com/alUqh0LHyy — Dave Lee (@Dave2D) February 6, 2021

Pour ceux qui ne connaissent pas Hasselblad, on parle un fabricant suédois d'appareils photographiques avec une belle réputation pour la qualité proposée. Le fabricant chinois de drones DJI se sert notamment des objectifs pour son célèbre Mavic.



Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, publiée par le YouTubeur Dave2D, OnePlus serait le prochain à annoncer un partenariat avec la firme dans le cadre de la commercialisation du smartphone OnePlus 9 Pro. On peut y voir un total de 4 capteurs photo, dont l'homme précise qu'il pourrait s'agir d'un objectif grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif et la caméra principale.



Un partenariat qui permettrait à OnePlus de refaire son retard dans le domaine, sauf si le résultat est aussi mitigé que sur le Moto Mod qui avait proposé des modules signés Hasselblad.