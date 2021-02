Bon plan : une ampoule connectée HomeKit, Alexa, Google Home... à moins de 30€ !

Quel plaisir de rentrer chez soi, de dire "Dis Siri, je suis rentré à la maison" et de voir que votre assistant vocal allume tout votre salon. Si cela représente pour certains une habitude au quotidien, pour d'autres cela n'est pas encore familier. L'éclairage connecté est devenu une base dans l'univers de la domotique, de plus on trouve sur internet des ampoules vraiment pas chères !

2 ampoules connectées multi compatibilité

Les ampoules connectées servent aujourd'hui d'éclairage basique, mais peuvent aussi vous apporter une ambiance particulière grâce aux différentes couleurs qu'elles proposent.

Sur ce marché très rentable, la marque Meross est peu connue, mais cela ne l'empêche pas de proposer des ampoules de qualité avec une compatibilité poussé à l'extrême. En effet, ces deux ampoules commercialisées à seulement 29,74€ permettent une connexion via :

Apple HomeKit

SmartThings

Amazon Alexa

Google Assistant

Les principaux acteurs du marché de la domotique sont pris en charge dans ce modèle d'ampoules. Résultat, cette grande compatibilité va vous permettre de contrôler votre éclairage via un HomePod, une enceinte connectée d'Amazon ou de Google. Vous pourrez aussi gérer l'éclairage via votre Apple Watch, Mac, iPhone, Apple TV et iPad !

Le fait d'appuyer sur un interrupteur va vite vous paraitre un lointain souvenir.

Au-delà de cet atout majeur de compatibilité, Meross annonce que :

La puissance des ampoules est de 9 Watts

Le culot est du E27

Le type d'éclairage est du LED

Les dimensions sont 6 x 6 x 11.5 centimètres

Quand vous achetez ces ampoules, vous pouvez également télécharger une application iOS et Android dédiée sur votre smartphone. Vous pourrez programmer des plages horaires d'éclairage ou même une minuterie pour que les ampoules s'éteignent en même temps que vous vous endormez le soir.



Au-delà de la programmation et de la minuterie, vous pouvez régler la luminosité via l'application Maison de votre iPhone ou l'app du fabricant.

Ces ampoules vous aident également à faire des économies sur votre facture d'électricité puisqu'elles économisent jusqu'à 78,3% d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles de 60W.



2 ampoules connectées LED E27 avec plusieurs couleurs à seulement 29,74€