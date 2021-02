Des gants intelligents pour interagir avec les Apple Glass ?

Depuis la commercialisation de l'iPhone, Apple a énormément misé sur le tactile pour interagir avec ses appareils. Cependant, cette méthode ne pourra être utilisée pour une paire de lunettes connectée, les ingénieurs de l'Apple Park ont été obligés de survoler d'autres options pour que l'utilisateur puisse se déplacer dans le menu et même interagir avec les applications qu'on pourra télécharger sur un App Store dédié. Les brevets qui sont dévoilés au public sont en général déposés plusieurs années à l'avance , c'est le cas de celui-ci qui a été enregistré en 2019 . La firme de Cupertino y décrit un gant magnétique et intelligent pour piloter une interface en réalité augmentée et/ou en réalité virtuelle !

