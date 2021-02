Selon Jon Prosser, Apple aurait choisi le design de l'iPhone pliable

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple travaille actuellement sur l'arrivée prochaine d'un iPhone pliable, et selon les premières anecdotes, plusieurs prototypes seraient déjà dans la nature, ou dans l'Apple Park. Toujours selon les rumeurs, deux versions devraient être sélectionnées pour une commercialisation future.



Dans une vidéo récente publiée par le très bien informé Jon Prosser, celui-ci parle du téléphone pliant que la Pomme développe en ce moment même. Selon lui, la firme de Cupertino se serait d'ores et déjà arrêtée sur le design de celui-ci.

Publicité

Jon Prosser évoque l'iPhone pliable en vidéo

Alors que Samsung, Huawei, Microsoft et Motorola ont déjà un pied sur le marché des smartphones pliables, tous les regards se tournent vers Apple dont on sait que les ingénieurs travaillent secrètement sur l'arrivée d'un iPhone pliable. Dans une vidéo, Jon Prosser nous apprend donc que la firme aurait déjà fait un choix pour le design général.



Celui-ci devrait se rapprocher du Galaxy Z Flip, avec un clapet, certainement à cause du partenariat avec Samsung. Toujours selon le leaker, le téléphone devrait être proposé en plusieurs coloris, dont des couleurs vives. Le dernier point concerne la date, qui ne serait ni pour cette année, ni pour 2022, mais bien pour 2023.



La vidéo en question :