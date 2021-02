La production de l'iPhone 12 menacée par la pénurie de puces

La pénurie mondiale de puces induite par la pandémie de COVID-19 continue de frapper la production de l'iPhone 12, malgré les avantages d'Apple à négocier en priorité avec bon nombre de ses fournisseurs. Jusqu'à présent, la société a été affectée par des pénuries de puces de gestion de l'alimentation et de composants LiDAR - et la situation semble s'aggraver.

Après l'automobile, les smartphones ?

L'industrie automobile a été particulièrement touchée, le manque de semi-conducteurs entraînant une perte de revenus d'environ 61 milliards de dollars. Les experts craignent désormais que l'impact sur le secteur de l'électronique grand public ne soit encore plus grand. Bloomberg rapporte que la crise du coronavirus a créé une tempête économique avec une réduction de l'offre et une augmentation de la demande.

Les premiers signes de problèmes sont apparus au printemps 2020. Le monde était au début d'une mystérieuse pandémie, qui a d'abord effacé la demande, puis Internet et l'informatique mobile ont été surchargés lorsque les économies ont repris pied. Ce volte-face - en l'espace de quelques mois - a jeté les bases de la pénurie potentiellement la plus grave depuis des années des semi-conducteurs qui se trouvent au cœur de tout, des smartphones aux voitures et aux téléviseurs […]



La pandémie, la distanciation sociale dans les usines et la concurrence croissante des tablettes, des ordinateurs portables et des voitures électriques sont à l'origine de certaines des conditions les plus difficiles pour la fourniture de composants de smartphones depuis de nombreuses années», a déclaré Neil Mawston, analyste chez Strategy Analytics. Il estime que les prix des principaux composants des smartphones, notamment les chipsets et les écrans, ont augmenté de 15% au cours des trois à six derniers mois.

Apple a déclaré lors de ses derniers résultats que les ventes de certains nouveaux iPhones haut de gamme étaient freinées par une pénurie de composants. C'est ce que confirme le rapport du jour qui explique que le secteur automobile était le plus touché jusqu'à présent, laissant un peu de répit pour les fabricants de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs portables. Ces derniers ont profité de la baisse des ventes de véhicules pour s'approprier les composants et ainsi produire au moins autant qu'habituellement.

General Motors Co. a été contraint ce mois-ci de mettre en veilleuse trois usines nord-américaines et Ford Motor Co. se prépare à une baisse de 20% de la production à court terme […] Les pénuries de copeaux devraient anéantir 61 milliards de dollars de ventes pour les seuls constructeurs automobiles.

Mais selon plusieurs analystes, cette pénurie serait loin d'être résorbée. En fait, ce ne serait que le début. Et pour y palier, il faudrait construire de nouvelles lignes de production ou usines, un processus qui prend généralement des années.



Apple est cependant dans une meilleure position que la plupart de ses concurrents. Sa taille lui permet d'exiger des conditions contractuelles favorables des fournisseurs, qui incluent souvent un approvisionnement prioritaire et des lignes de production dédiées. Mais il y a des limites physiques qui pourraient obliger Apple à réduire la production de ses iPhone 12, ainsi que les nouveaux Mac et iPad, entre autres.