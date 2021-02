Project CARS GO est en précommande sur App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Annoncé depuis mai 2018, le premier jeu Project Cars mobile, est désormais sur l'App Store. Installé pour le moment à la rubrique précommande, le titre de Slightly Mad Studios et Gamevil s'appelle Project Cars GO.



Regardez la bande-annonce de Project Cars GO :

Project Cars GO est presque disponible sur App Store

Si nous savions que Project Cars GO allait être impressionnant d'un point de vue graphique, il nous manquait encore plusieurs informations cruciales à son sujet. Pour le gameplay, il faudra encore patienter, bien que nous savons déjà qu'un mode à "un doigt" est prévu. Mais pour ce qui est du contenu, la fiche App Store permet de se faire une bonne idée de ce qui nous attend lors de sa sortie le 23 mars prochain.

En effet, le futur titre de Slightly Mad et Gamevil va proposer des courses semblables à la référence du genre sur mobile, un certain GRID, mais avec une partie collection de voitures et personnalisation qui est décidément très en vogue. Du côté des modes de jeu, il y aura le World Tour, les épreuves quotidiennes, épreuves de fabricants, les contre la montre et plus encore. Le jeu sera jouable en ligne et en local.



Enfin, Project Cars Go sera bel et bien un free-to-play dont les in-apps ne sont pas encore dévoilés. Espérons qu'il soit pas trop porté sur le porte-monnaie... Réponse le 23 mars !

PS : voici les appareils compatibles avec le jeu de course annoncé par l'éditeur :

iPhone 6s et SUPÉRIEUR.

3 Go de RAM minimum recommandé.

Télécharger le jeu Project CARS GO