L'anti-suivi publicitaire sur iOS 14.5 va impacter les revenus de Twitter

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir

Twitter a toujours fonctionné de manière gratuite mais au vu des dernières déclarations, espérons que cela reste ainsi. Avec iOS 14.5 et l'anti-suivi publicitaire, Twitter va surement perdre des centaines de millions de dollars, ce qui pourrait potentiellement impacter son modèle économique.

Publicité

Twitter évoque l'anti-suivi publicitaire d'Apple

On ne cesse de le répéter, avec la sortie d'iOS 14.5, les applications sur l'App Store vont avoir l'obligation de vous demander l'autorisation pour le suivi-publicitaire. Etant donné que l'on estime qu'une grande majorité des utilisateurs va refuser, certaines applications comme Facebook crient au scandale et d'autres font juste un constat lucide. C'est le cas de Snapchat qui a expliqué récemment soutenir Apple dans sa démarche mais qui a également reconnu qu'il y aurait à coup sûr une perte de revenue.



C'est donc au tour de Twitter en ce mercredi 10 février 2021 d'exprimer son sentiment sur la situation qui semble coller à celui de l'application au petit fantôme. Comme rapporter par CNBC, Twitter a publié ses résultats du T4 2020 avec des revenus de 1.29 milliard qui devraient passer sous les 1 milliard au deuxième semestre 2021 "à cause" d'iOS 14.5.

Twitter se servant (comme beaucoup d'autres) majoritairement des publicités ainsi que des revenus que cela génère pour que l'application soit disponible gratuitement, il y a effectivement fort à parier pour que le réseau social de Jack Dorsey perde quelques millions dans un avenir proche.



Petite information au cas où vous ne seriez pas au courant, l'emplacement pour activer/désactiver le suivi publicitaire par application est déjà présent depuis la sortie d'iOS 14. Il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Confidentialité > Suivi et vous trouverez vos applications qui le proposent déjà comme iPhoneSoft par exemple.

Télécharger l'app gratuite Twitter