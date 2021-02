Le MacBook Pro 13,3" de 2019 est en promotion chez Cdiscount

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Cdiscount propose en ce moment une masse de promotions dans le cadre de ses soldes. La bonne nouvelle c'est que le site de e-commerce a décidé de faire plaisir aux clients Apple avec une belle promotion sur l'avant-dernier MacBook Pro 13,3" avec le processeur Intel. Profitez de l'un des meilleurs MacBook du moment avec une livraison rapide et avec un paiement en plusieurs fois.

Publicité

Le MacBook Pro 2019 en promotion

Si vous avez toujours hésité à investir dans un MacBook, c'est peut-être le moment de prendre une décision. Cdiscount propose en ce moment une offre spéciale sur le MacBook Pro 13,3 pouces commercialisé en 2019. Le modèle mis en vente est celui avec le stockage 512 Go, vous retrouverez l'Intel Core i5, mais aussi 8 Go de RAM.

Au niveau des autres caractéristiques, on retrouve l'Intel Iris Plus Graphics 655 en processeur graphique et une résolution de 2560 x 1600.

Normalement commercialisé au tarif de 1599€, Cdiscount brade le prix et propose une réduction de 299€ pour un prix final à 1299,99€.



L'expédition est effectuée depuis l'entrepôt logistique de Cdiscount en France, ce qui permet d'obtenir une livraison en seulement 24 heures. Le site propose également une facilité de paiement puisque le 4x sans frais est disponible, ce qui fait du 332,66€ pendant les trois mois qui suivent votre commande.