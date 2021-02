Deemo II se dévoile dans une première vidéo mettant l'accent sur l'histoire

Si le nom de Rayark vous dit quelque chose, c'est bien normal, puisqu'on parle des développeurs ayant donné vie aux jeux Deemo et Cytus, des jeux de rythme magnifiquement réalisés. Et justement, le prochain titre du studio coréen n'est autre que le second opus de Deemo, qui dévoile enfin des phases de gameplay dans une première vidéo.



Dans cette dernière, on peut également y voir quelques scènes de l'histoire qui nous attend à la sortie du jeu, sans que l'on sache à quelle date celle-ci aura lieu.



Regardez la vidéo :

Une première vidéo pour Deemo II

Car oui, il y a encore du flou autour du futur jeu de Rayark, notamment au niveau des plates-formes : si on sait que les mobiles y auront le droit, on ne sait pas encore quelles consoles accueilleront ce second opus. En attendant plus d'information, la vidéo ci-dessus nous dévoile quelques phases de gameplay qui place une inquiétude : la clarté des notes d'attente semble assez problématique.

Espérons que la prochaine vidéo de gameplay et le jeu final s'améliorent sur cet aspect... Pour rappel, Rayark a gagné sa notoriété en proposant ses jeux de rythme, qui peuvent faire penser à un certain Guitar Hero. Le gros plus, c'est que les jeux s'accompagnent à chaque fois d'un beau scénario.



En attendant la sortie de Deemo II, je ne peux que vous encourager à tenter Deemo Reborn :

