Twitter affirme que Donald Trump restera banni même en cas de réélection

Qu'est-ce que ça doit être difficile pour Donald Trump de ne plus pouvoir tweeter et critiquer la nouvelle politique de Joe Biden, on n'ose même pas imaginer la frustration que doit ressentir l'ancien président ! Une chose est sûre c'est que Trump ne reviendra pas sur Twitter, le réseau social a affirmé que le compte @realdonaldtrump restera inaccessible à vie, même si Donald Trump est réélu en 2024.

Il y a un mois, Twitter et Facebook interdisaient le Président des États-Unis alors que celui-ci était encore en fonction. Cette décision avait eu de graves conséquences les jours qui suivit en bourse, les deux entreprises avaient leurs actions qui fondaient comme neige au soleil. Cette crainte des investisseurs n'a pas changé la position des deux réseaux sociaux, selon Twitter, il est hors de question de réactiver le compte de Donald Trump, même si celui-ci ne reviendra peut-être jamais tweeter.

Lors d'une interview chez CNBC, le responsable financier de Twitter Ned Segal a affirmé que la décision était déjà prise à propos du compte @realdonaldtrump. Quoi qu'il se passe, celui-ci restera banni, même si Donald Trump se représente aux prochaines élections présidentielles et qu'il est réélu.

Dans sa déclaration, Segal explique que les règles sont les mêmes pour tout le monde, quand on est banni définitivement, on l'est pour toujours, quel que soit le statut que l'on possède.

Si Twitter ne revient pas sur sa décision, il reste maintenant Facebook, l'autre grosse plateforme où l'ancien président des États-Unis a aussi été exclu. Sur le réseau social de Mark Zuckerberg, les décisions comme celle-ci passent par l'Oversight Board, il s'agit d'un comité indépendant qui a pour mission de donner des ordres lors des situations difficiles.

Au siège de Facebook, on utilise cette solution quand personne n'arrive à se décider ou quand le sujet génère du débat dans les équipes. Souvent considéré comme la "Cour suprême" de Facebook, ce comité va prochainement prendre une décision en ce qui concerne le futur de Donald Trump sur Facebook.



Le vice-président de Facebook a déclaré dans un récent billet de blog que la suspension de Donald Trump était quelque chose d'inévitable vu la tournure des événements à quelques semaines de la fin de son mandat présidentiel. Malgré tout, celui-ci affirme comprendre que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'idée que des entreprises privées comme Facebook excluent des dirigeants élus par le peuple. C'est aussi pour cette raison que le réseau social fait appel à son Oversight Board. Nous aurons prochainement l'information de la décision qui sera prise. Donald Trump va-t-il pouvoir à nouveau s'exprimer sur les réseaux sociaux ?

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz