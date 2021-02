L’Apple Watch serait au poignet de 100 millions de personnes

L'analyste Neil Cybart d'Above Avalon a partagé un rapport montrant que plus de 100 millions de personnes portent actuellement une Apple Watch. Selon l'analyse, Apple a franchi ce cap important en décembre 2020 après le lancement de l'Apple Watch Series 6, de l'Apple Watch SE et du service Apple Fitness+.

Le quatrième produit Apple

L’Apple Watch a été annoncée en septembre 2014, mais elle n'est arrivée en magasin qu'en avril 2015 (nous l’avions testé à Londres quelques semaines avant en exclusivité), ce qui signifie que la smartwatch d'Apple est disponible sur le marché depuis près de six ans maintenant - c'est le temps qu'il a fallu au produit pour dépasser les 100 millions d'utilisateurs.



Comme le révèle le rapport, la base installée de l'Apple Watch augmente sensiblement chaque année. Rien qu'en 2020, Apple a vendu l'Apple Watch à 30 millions de nouvelles personnes, ce qui dépasse le nombre d'utilisateurs d'Apple Watch en 2015, 2016 et 2017 combinés. L'analyse souligne également qu'environ 10% des utilisateurs d'iPhone possèdent déjà une Apple Watch.

À la fin de 2020, environ 10% des utilisateurs d'iPhone portaient une Apple Watch. Il s'agit d'un pourcentage élevé compte tenu des divers désirs et besoins technologiques des utilisateurs de la base installée de l'iPhone. Étant donné que les États-Unis sont un bastion de l'Apple Watch depuis des années, l'adoption dans le pays a eu une tendance matériellement élevée par rapport aux chiffres mondiaux. À la fin de 2020, environ 35% des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis portaient une Apple Watch.

Bien que les pourcentages puissent sembler faibles, ce sont tous des chiffres remarquables compte tenu des possibilités d'expansion pour l'avenir avec notamment plus d'un milliard d'iPhones actifs dans le monde. L'étude annonce carrément que l'Apple Watch est actuellement le quatrième produit d'Apple derrière l'iPhone, l'iPad et le Mac - et la Watch devrait même dépasser le Mac d'ici 2022.

Si l'adoption de l'Apple Watch est si rapide, c’est que les gens recherchent de plus en plus des appareils vraiment portables, car ces produits «rendent la technologie plus personnelle».



Neil Cybart souligne également que l'Apple Watch a été populaire parmi les consommateurs car elle a lancé un nouveau type de produit et aussi parce qu’elle offre des fonctionnalités uniques telles que la surveillance de l'activité et des signes vitaux, sans parler de l'écosystème d'Apple.

Les gens sont attirés par la capacité d'Apple Watch à gérer certaines tâches actuellement confiées à des appareils plus puissants comme les iPhones et les iPad, ainsi que des tâches entièrement nouvelles. Compte tenu de sa conception, rien d'inhérent aux wearables ne limite son marché adressable au point de le rendre plus petit que celui des appareils mobiles.

Pour l'avenir, Neil Cybart s'attend à ce que les ventes d'Apple Watch augmentent encore plus à mesure qu'Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch qui a été ajoutée avec iOS 14.5 bêta.