Pour avoir la Fibre, un retraité de 90 ans interpelle son FAI avec une pub à 10 000$

Il y a 5 heures

William Teixeira

3

En général, quand on est mécontent de son fournisseur d'accès à internet, on appelle son service client et on laisse son avis sur les réseaux sociaux. Cependant, pour ce retraité de 90 ans, cela n'était pas assez, il voulait que sa plainte ait un impact plus important et arrive directement jusqu'aux oreilles de John T. Stankey, le président d'AT&T.

Publicité

Il dépense 10 000 dollars dans une publicité

Quand nous sommes avec une connexion internet à moins de 5 Mbit/s et qu'on aperçoit en permanence des publicités de son fournisseur d'accès à internet vantant les débits de la Fibre Optique, il y a de quoi être frustré.

Si beaucoup d'abonnés préfèrent passer à autre chose, d'autres veulent à tout prix se faire entendre. C'est le cas de Aaron M. Epstein, ce retraité de 90 ans vit dans l'un des quartiers mal desservis en connexion internet de Los Angeles.

N'en pouvant plus de voir son activité en ligne être lente, le retraité a eu l'idée d'interpeller directement le CEO de son fournisseur d'accès à internet.



L'homme a pris l'initiative de passer par le service marketing du Wall Street Journal pour publier deux lettres ouvertes via un encart publicitaire de l'une des prochaines éditions du journal. Le coût ? 5 000 dollars la publicité.

Cette pratique insolite pour se faire entendre à faire beaucoup de bruit aux États-Unis, puisque le Wall Street Journal est l'un des journaux les plus lus.

Voici ce que disait la publicité :

Cher Mr. Stankey :



Beaucoup de nos voisins sont des travailleurs techniques créatifs des studios Universal, Warner Bros, Disney, dans la ville adjacente de Burbank et dans notre ville. Nous devons suivre la technologie actuelle et nous nous sommes tournés vers AT&T pour nous fournir un service Internet rapide. Pourtant, bien qu’AT&T annonce des vitesses allant jusqu’à 100 Mbit/s pour d’autres quartiers, le plus rapide qui nous est maintenant disponible n’est que de 3 Mbit/s. Vos concurrents ont maintenant des vitesses de plus de 200 Mbit/s.Pourquoi AT&T est-elle une entreprise de communication de premier plan qui nous traite si mal à North Hollywood ? Cordialement, Aaron M. Epstein, client AT&T depuis 1960.

Après avoir publié cette publicité, le retraité a publié deux autres publicités dans des médias locaux à Dallas et à Manhattan. Tous ces efforts ont fini par payer puisque AT&T a affirmé via un porte-parole avoir pris en compte la réclamation de M. Epstein et a promis d'étudier le déploiement de la Fibre dans son secteur pour tenter de comprendre pourquoi la migration vers le très haut débit prend autant de temps.

De son côté, le retraité promet de suivre la situation de près pour éviter que sa demande parte aux oubliettes. Pour l'instant, sa situation n'a pas avancé, mais Aaron M. Epstein espère voir prochainement les camions d'installation de la Fibre Optique.

Publicité