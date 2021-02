Un iPhone pliable accompagné d'un mini Apple Pencil pour 2023 ?

Apple travaille à fond sur plein de nouveaux projets. Il y a eu récemment l'AirPods Max qui était attendu depuis fort longtemps mais on a aussi le droit aux rumeurs sur l'Apple Car, un casque AR/VR, des Apple Glass et le fameux iPhone pliable. En ce qui concerne ce dernier, de nouvelles rumeurs indiquent qu'il pourrait sortir en 2023. Info ou intox ?

Un iPhone pliable en 2023 ?

On le sait, Apple aime bien laisser ses concurrents tenter de nouvelles expériences et tester le marché pour voir s'il est réceptif ou pas. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les smartphones pliables que proposent Samsung, Huawei & co. Selon les dernières informations, Apple compte sortir son iPhone pliable en 2023.



Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que la concurrence comme Samsung avec son Galaxy Fold 1, la firme de Cupertino devrait proposer un verre Ceramic Shield encore plus résistant que celui actuellement posé sur les iPhone 12. Il pourrait également disposer de 8 Go de RAM et 1 To de mémoire. Pour ce qui est du prix, la marque voudrait le proposer aux alentours des 1500$ pour rester en phase avec le marché.



Il faut tout de même rappeler qu'Apple propose souvent (pour ne pas dire tout le temp) un produit plus premium que ses concurrents mais aussi à un prix plus élevé. De plus, on a pu découvrir le concept fonctionnel d'Oppo pas plus tard qu'hier qui nous a présenté un smartphone à écran enroulable (Oppo X). Le gros avantage de ce type de smartphone c'est qu'il n'a pas de pliure au milieu de l'écran et connaissant Apple et son goût prononcé pour l'esthétique de ses produits, peut-être que nous aurons finalement le droit à un iPhone enroulable.

L'autre information, c'est que l'iPhone Fold pourrait être accompagné d'un petit Apple Pencil. Mais quand on se rappelle de la phrase de Steve Jobs lors de la présentation du premier iPhone... Ce dernier estimait qu'un smartphone ne devait pas nécessiter de stylet.



Lequel vous donne le plus envie, un iPhone pliable ou un iPhone enroulable ? Si vous n'êtes pas au courant du concept d'Oppo qui pourrait venir concurrencer les smartphones pliants, voici la vidéo :

