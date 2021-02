Rumeur : les AirTags annoncés en mars avec le nouvel iPad Pro

Vous êtes nombreux à attendre les AirTags, annoncés par les rumeurs depuis l'année dernière, les traqueurs connectés de vos objets ne devraient plus tarder. Selon une récente fuite du leakers Jon Prosser, Apple devrait enfin faire l'annonce de ses AirTags dans un Apple Event qui aura lieu le mois prochain. Les traqueurs d'objets vont être présenté en même temps que la nouvelle génération d'iPad Pro, un rendez-vous qui va réserver plein de bonnes nouvelles !

Encore un peu de patience

Vous perdez en permanence vos clés de voiture ? Vous ne savez plus où vous avez rangé votre vélo ? Vous avez égaré votre sac à main ?

Apple va prochainement venir en aide à toutes les personnes qui ont tendance à toujours tout oublier au quotidien. Avec les AirTags, vous allez facilement retrouver les objets que vous utilisez au quotidien !

Si ce nouveau produit est annoncé depuis pas mal de temps, la date définitive de présentation devrait avoir lieu le mois prochain.

Jon Prosser a appris d'une de ses sources, que la firme de Cupertino va prochainement proposer un Apple Event ayant pour but d'annoncer l'iPad Pro 2021, mais aussi de dévoiler toutes les informations à propos des AirTags.

Dès le mois prochain, nous allons enfin connaître le prix officiel des AirTags, l'autonomie et le fonctionnement détaillé.

En ce qui concerne la nouvelle génération d'iPad Pro, la date de lancement devrait être synchronisée avec celle des AirTags. D'après les différentes indiscrétions, on peut s'attendre à une nouvelle puce A14 et au passage à l'écran mini-LED.

Le design de l'iPad Pro 2021 devrait être le même que celui de l'année dernière.

