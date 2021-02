Bons plans iOS : Moonlighter, Sketch Tree Pro, Blox

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Moonlighter, Sketch Tree Pro, Blox. L'occasion d'économiser 48,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Nightcam (App, iPhone, v1.0.9, 36 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 5,49 € à gratuit. Nightcam est une application de retouche photo parfaite pour améliorer les photos prises la nuit sur n'importe quel iPhone.



Les + : Très simple d'utilisation

Les résultats sont convaincants, surtout sur les anciens appareils Télécharger l'app gratuite Nightcam





Writey (App, iPad, v1.9, 34 Mo, iOS 13.0, Mehrdad Bokaeian) passe de 3,49 € à gratuit. Écrire sur un iPad demande un peu d’entraînement, et c’est exactement pour cela que Writey a été conçu. Prenez votre Apple Pencil, choisissez un cours et suivez les guides pour améliorer votre écriture numérique.



L'application comprend trois cours d'écriture manuscrite: alphabet romain, écriture régulière et écriture cursive. Il comprend également un mode sombre.



Les + : Réapprenez à écrire ! Télécharger l'app gratuite Writey

Hoopa City 2 (App, iPhone / iPad, v1.34, 195 Mo, iOS 8.0, Dr. Panda Ltd) passe de 4,49 € à gratuit. Construis toujours plus grand !!

HOOPA CITY EST DE RETOUR et meilleur que jamais! Crée une vibrante métropole tapis de gratte-ciels et gigantesques centres commerciaux, ou bien imagine ton petit coin de paradis: plage de sable fin, ports sur des eaux turquoises et bien plus encore!



Une seule limite: ton imagination. Construis et explore la ville de tes rêves dans un univers 3D! Combine 8 éléments de constructions différents et crée : trains, maisons, aéroports et bien plus encore!



Les + : Bâtissez la ville de vos rêves Télécharger l'app gratuite Hoopa City 2





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 50 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires. Publicité Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Jeux gratuits iOS :

God Simulator (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.4, 221 Mo, iOS 10.0, Valerii Martynov) passe de 1,09 € à gratuit. Un de stratégie sur la religion! God Simulator vous propose de devenir un Dieu! Unissez le monde entier avec une seule foi! Créez votre propre religion unique!



Collectez des points de foi en un clic et apprenez les aspects religieux.



Les + : Si vous aimez la stratégie et que la religion vous fascine Télécharger le jeu gratuit God Simulator





Ninjas Infinity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v2.2, 305 Mo, iOS 8.0, Daigo Nakamura) passe de 1,09 € à gratuit.

Ninjas Infinity est un jeu d'action qui mélange le runner et le beat'em all dans un univers type BD. Pour tuer le temps et se défouler, on a du mal à trouver mieux : c'est fun, corsé et pas si bête !



Arriverez-vous à venir à bout des différents niveaux ? Seul un véritable ninja le pourra !



Les + : Original

Intense Télécharger le jeu gratuit Ninjas Infinity





Blox (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.4.2, 20 Mo, iOS 11.0, Ailton Vieira Pinto Filho) passe de 1,09 € à gratuit. Blox propose une variante du jeu de puzzle préféré de tous. Faites glisser et déposez des blocs sur le plateau afin de créer des lignes horizontales ou verticales. Les lignes terminées disparaîtront du plateau, libérant ainsi un espace précieux.



Le problème, c'est que les pièces ne sont pas en cascade lorsque les autres sont effacées. Tout reste statique. Le jeu peut être joué sur iPhone, iPad et Apple TV.

Une variante sympa du Tetris Télécharger le jeu gratuit Blox





Promotions iOS :

Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 3,49 €. Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 3,49 €





Tiny Bubbles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.4, 151 Mo, iOS 8.0, Pine Street Codeworks LLC) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Encore un jeu de casse-tête et de match-3 débarque sur l'App Store, me direz-vous. Rien de bien original, et vous avez raison, et pourtant...



Tiny Bubble a été récompensé 12 fois ces derniers mois en tant que jeu indépendant, et quand on met la main dessus, on comprend pourquoi.



15 heures de jeu, 172 casses-têtes et une atmosphère apaisante dans laquelle vous aurez pour objectif d'éclater toutes les bulles présentes. Ça vous semble facile ? Pourtant, ce jeu est tout sauf facile puisqu'il faudra regrouper les bulles de différentes couleur par quatre pour pouvoir les exploser, laissant ainsi la place à d'autres bulles. Télécharger Tiny Bubbles à 2,29 €





Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) passe de 12,99 € à 8,99 €.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Il est beau, profond et passionnant avec son look rétro soigné.

Télécharger Moonlighter à 8,99 €