iPhone 13 : l'écran toujours allumé avec l'horloge et la batterie ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 39 min)

Julien Russo

Réagir

Déjà existant sur certains smartphones sous Android, plusieurs fabricants proposent des écrans de verrouillage toujours allumé avec des informations basiques comme l'heure, le niveau de batterie ou encore les dernières notifications. Les résultats sont très positifs puisque l'impact sur la batterie est vraiment minime. D'après une indiscrétion, Apple pourrait proposer la même chose sur sa prochaine génération d'iPhone !

Publicité

Une rumeur parle d'un écran toujours allumé sur l'iPhone 13

Aujourd'hui, quand nous souhaitons obtenir une information présente sur notre écran de verrouillage, on appuie sur le bouton latéral, on touche l'écran ou on lève notre appareil pour que celui-ci s'allume.

Si cette habitude parait anodine, elle participe à l'épuisement quotidien de l'autonomie de votre iPhone. Pour la prochaine génération de son smartphone, Apple réfléchirait à un système différent, celui-ci consisterait à laisser allumer en permanence l'écran de votre iPhone.

Comme pour l'Apple Watch Series 5 et 6, la firme de Cupertino souhaiterait que votre iPhone conserve quelques informations avec une très faible luminosité pour préserver votre autonomie qui est déjà fortement sollicitée par les autres composants (comme le modem 5G).

Selon Max Weinbach (sur sa chaîne EverythingApplePro), l'iPhone 13 pourrait être le premier modèle à intégrer un écran... qui ne s'éteint jamais !

Apple aurait choisi d'afficher uniquement l'heure et le niveau de votre batterie, il n'y aura aucune autre information comme la date, vos notifications ou encore l'intensité du réseau.

Weinbach explique qu'Apple miserait plutôt sur un écran partiellement allumé, ce qui veut dire que plusieurs zones de l'écran seront éteintes pour éviter d'épuiser la batterie. Autre information intéressante, l'heure et le niveau de batterie seraient affichés dans une barre (probablement horizontale) sous forme d'icônes.

Publicité

Bien évidemment, pour ceux qui le désirent, il sera toujours possible (via les réglages) de désactiver l'écran toujours allumé. Cependant, celui-ci ne devrait pas être contraignant puisqu'il vous permettra de réduire le nombre de fois où vous sortez de veille votre iPhone et il respectera aussi votre vie privée en n'affichant aucune information personnelle.



Dans la majorité des smartphones concurrents qui proposent l'écran toujours allumé (comme les récents Galaxy S), on ne constate pas de baisse importante de l'autonomie. Le nombre de pixels allumé est très limité, ce qui permet de ne pas rendre la consommation d'énergie excessive. Dans le cas des principaux smartphones concurrents, on peut afficher l'heure, la date, le calendrier, le niveau de batterie ou encore les notifications. L'avantage c'est qu'on peut contrôler les informations que l'on veut sur l'écran toujours allumé, un atout qu'on ne retrouvera peut-être pas avec l'iPhone 13 !

Un dos moins glissant

Enfin, Max annonce aussi des changements au dos avec une caméra ultra grand angle améliorée (déjà évoquée) et un dos mat retravaillé. Les iPhone 13 ou iPhone 12s auront un dos texturé légèrement plus adhérent. Il dit qu'ils seront légèrement plus confortables et il suppose que ce sera comme un mat doux, comme sur la série Pixel.



La vidéo corrobore également les rapports précédents selon lesquels l'iPhone 13 Pro comportera la même technologie d'affichage ProMotion à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz que l'iPad Pro.