Volkswagen ne craint pas l'Apple Car

Il y a 1 heure

Julien Russo

Quand Apple se lance dans un nouveau produit, c'est à chaque fois un succès mondial, celui-ci s'écoule à des millions d'exemplaires chaque année, arrive en tête du marché et fait peur à tous les concurrents. Maintenant que le projet "Apple Car" n'est plus un secret pour personne, on pourrait se demander "comment la future voiture électrique d'Apple est perçue chez les constructeurs automobiles ?" Chez Volkswagen on est confiant et on ne craint pas du tout l'arrivée d'Apple !

L'Apple Car ? Ce n'est pas un problème d'après le PDG de Volkswagen

De nombreuses rumeurs qui circulent, un nombre incalculable de dépôts de brevet, des partenaires qui parlent alors qu'ils ne devraient pas... Le projet Apple Car est resté secret pendant un moment, mais la firme de Cupertino n'a pas réussi à tout contrôler comme elle le souhaitait.

Aujourd'hui, l'Apple Car est dans toutes les têtes, celles des consommateurs qui n'ont qu'une hâte : découvrir le plus grand projet d'Apple et celles des concurrents qui commencent à s'imaginer un partage du marché avec le géant californien !



Pour Volkswagen, avoir Apple qui vend une voiture électrique ne serait pas un problème, il n'y aurait aucune peur. Dans une récente interview, Herbert Diess (l'actuel PDG depuis avril 2018) a déclaré que l'industrie de l'automobile n'est pas le type de secteur qu'on peut maitriser du jour au lendemain. Apple est probablement confronté à des difficultés dans la conception et ce n'est pas près d'être terminé jusqu'à l'annonce et la commercialisation !

Pour le PDG de Volkswagen, il ne fait aucun doute que même si Apple ne veut rien dire, il y a un projet de voiture électrique qui est en cours dans les laboratoires secrets à Cupertino. Diess explique qu'il s'agit d'une suite logique pour Apple, une étape à laquelle va forcément arriver (tôt ou tard) l'entreprise.

En ce qui concerne l'arrivée d'Apple sur le marché de l'automobile, Diess voit cela comme une bonne chose, même s'il s'attend à une concurrence plus rude, Apple pourrait apporter une transformation de l'industrie. Un peu comme ça l'a été avec Tesla qui a changé l'image qu'on avait de la voiture électrique !

Le PDG dit attendre de nouveaux concurrents "avec impatience".

Volkswagen travaille sur un logiciel de voiture autonome

À l'heure actuelle, l'Autopilot de Tesla est le logiciel de conduite autonome le plus avancée dans le monde. Cette évolution est tellement importante que l'entreprise pourrait prochainement vendre des licences à ses concurrents. Cependant, chez Volkswagen on ne compte pas se laisser doubler encore très longtemps sur ce terrain. L'entreprise est consciente de l'importance de la conduite autonome, c'est la nouveauté majeure de notre époque et cet argument va devenir indispensable pour vendre des véhicules dans un avenir proche. Selon Reuters qui a relayé l'interview, Volkswagen travaille en ce moment sur un logiciel de conduite autonome qui devrait nous surprendre, le constructeur automobile souhaiterait proposer un système à la hauteur de ce que propose Tesla aujourd'hui (et même mieux !).